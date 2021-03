In presenza di una condizione di handicap che determina uno stato di disabilità più o meno grave si ha diritto ad alcuni benefici. Nello specifico, la Redazione indicherà come fare domanda per sconti sulla tassa sui rifiuti TARI con Legge 104. Risulta comunque doveroso premettere che le disposizioni legislative relative alla condizione di disabilità con Legge 104 non includono riduzioni di tariffe. A livello nazionale pertanto non esiste normativa di riferimento in cui figurino sconti specifici per soggetti che presentano condizioni di handicap.

Fra le diverse agevolazioni fiscali e benefici economici cui ha diritto il titolare di Legge 104 rientra invece la possibilità di fruire di riduzioni sul carburante. In un precedente articolo troverete indicazioni utili su “Come ottenere sconti sul rifornimento di carburante con la Legge 104”. Chi ha difficoltà di deambulazione sale e scende dall’auto con fatica per cui può avvalersi dell’aiuto del benzinaio e pagare meno. In tal modo può fruire delle riduzioni di prezzo sul pieno di carburante quando sono in corso campagne e giornate con agevolazioni di prezzo. Allo stesso modo sarebbe opportuno informarsi e capire come fare domanda per sconti sulla tassa sui rifiuti TARI con Legge 104.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Come fare domanda per sconti sulla tassa sui rifiuti TARI con Legge 104

Non si possono richiedere esenzioni o riduzioni sulle imposte relative allo smaltimento dei rifiuti domestici se si gode dei benefici della Legge 104. Pur mancando una specifica disposizione legislativa sul piano nazionale, i beneficiari della Legge 104 possono ottenere riduzioni.

Sono infatti i singoli Comuni che stabiliscono se e in quale misura riservare sconti sulle imposte ai cittadini che presentano una condizione di disabilità. Ovviamente per poter godere di agevolazioni economiche sulle tariffe occorre anzitutto verificarne la disponibilità in riferimento al proprio Comune di residenza. Di solito sul portale ufficiale del Comune di appartenenza è possibile reperire la modulistica da compilare e poi consegnare. Oltre al documento di identità, al codice fiscale il richiedente dovrà esibire la certificazione ASL che attesti la propria condizione di invalidità. Inoltre è possibile avanzare richiesta di agevolazioni, oltre per i rifiuti domestici, anche per utenze non domestiche secondo quanto stabilisce l’articolo 10 del Regolamento TARI.