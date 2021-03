Marzo non è solo il mese della Festa della donna, ma anche il momento giusto per prendersi cura dei capelli nella transizione stagionale. Il passaggio dall’inverno alla primavera e, poi all’estate, segna un momento di crisi anche per la nostra chioma. E, le doppie punte approfittano anche di queste pessime abitudini quotidiane, che magari non conosciamo. Vediamo assieme ai nostri esperti della Redazione perché queste odiate “intruse” della nostra capigliatura si avvantaggiano dei nostri errori.

Shampoo e balsamo perfetti per il capello

Può sembrare ovvio, ma la scelta di uno shampoo e un balsamo adeguati al nostro capello è fondamentale per evitare le doppie punte. È vero che spesso ci attira l’offerta, il prezzo particolarmente conveniente, ma non usare prodotti perfetti per il nostro tipo di capello è un errore marchiano.

Come spalmare shampoo e balsamo sul capello

Secondo errore abbastanza comune: spalmare in maniera scorretta shampoo e balsamo. Occhio a queste procedure corrette:

dobbiamo frizionare lo shampoo sulla cute, senza però farci prendere dalla misura della lunghezza dei capelli. Lo shampoo scivola infatti da solo lungo tutta la superficie della nostra chioma;

dobbiamo invece applicare il balsamo tenendo come misura proprio la lunghezza dei capelli.

Non una spazzola comune ma una specifica

Come per lo shampoo, le doppie punte approfittano anche di queste pessime abitudini quotidiane per farle da padrona: una spazzola sbagliata. Sembrerà banale e scontato, eppure, nella sua semplicità d’azione, la spazzola è fondamentale. Dovremmo spazzolare sempre i capelli, con un’ottima spazzola, prima di fare la doccia o il bagno. Ricordiamo infatti che il capello bagnato è molto più debole di quello asciutto. Un capello bagnato si spezza prima, e un capello che si rompe è un capello che forma le doppie punte. Se preferiamo il pettine alla spazzola, attenzione a usare sempre quello a denti larghi. Invitiamo anche alla lettura di approfondimento su come schiarire i capelli anche senza prodotti cosmetici.

