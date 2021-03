Credem è un titolo bancario che presenta interessanti prospettive di guadagno. Va detto che il titolo, seppur tra gli alti e bassi del settore bancario, si è sempre difeso bene meglio dei suoi competitors o leggermente peggio.

La società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Il suo P/E, infatti, è circa 8, mentre quello medio del settore di riferimento è pari a 11. Inoltre il gruppo genera margini elevati e presenta quindi una redditività molto forte.

Infine c’è anche un altro aspetto che non bisogna trascurare. Credem offre ai suoi azionisti un dividendo il cui rendimento è storicamente superiore al 4%.

Intanto il gruppo continua a crescere e recentemente ha avuto il via libera dell’Antitrust all’acquisizione del controllo esclusivo di Cassa di Risparmio di Cento.

Un titolo bancario che presenta interessanti prospettive di guadagno: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Credem (MIL:CE) ha chiuso la seduta del 8 marzo in rialzo dello 1,74% rispetto alla seduta precedente a quota 4,96 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma non riesce a staccarsi dal supporto in area 4,755 euro. Inoltre non riesce a rompere al rialzo la resistenza in area 5,14 euro. Solo la definitiva rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Intanto notiamo che la settimana in corso potrebbe vedere scattare un segnale di acquisto dello Swing Indicator. Lo scenario più probabile, quindi, rimane quello rialzista con obiettivi quelli indicati in figura.

Time frame mensile

La proiezione in corso è rialzista e al momento non si vedono pericoli all’orizzonte che impediscano di raggiungere gli obiettivi indicati in figura.

Solo una chiusura mensile inferiore a 4,405 farebbe accantonare lo scenario rialzista.

