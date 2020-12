Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Instagram e TikTok sono ormai i social network per eccellenza. Tutti hanno abbandonato Facebook e Twitter per passare su queste altre piattaforme. Più smart, più trendy, più veloci e molto più interattive. Non ci vuole niente ad aprire l’app, attivare la fotocamera e divertirsi con Reel, stories e filtri.

C’è un problema: non sempre i contenuti che sono postati ricevono l’attenzione che si desidera. Sarebbe bello avere le visualizzazioni di Chiara Ferragni. Per arrivare a quei numeri bisogna lavorare molto e pensare a come realizzare delle stories accattivanti che piacciano non solo ai nostri amici. Come fare delle stories da veri influencer su Instagram.

Ci sono delle tecniche che tutti i migliori influencer conoscono benissimo. Servono a creare dei contenuti piacevoli per chi li guarda e, soprattutto, che ‘funzionino’ per il famigerato algoritmo di Instagram. Ecco alcuni semplici accorgimenti ed errori da evitare.

Come fare delle stories da veri influencer su Instagram

Non inserire i sottotitoli è un errore comune. La maggior parte delle persone guarda le stories senza audio. Sono molto più efficaci delle storie con didascalie e testi di accompagnamento a quello che si dice in video, rispetto ad altri tipi di contenuti. Si può anche non dire nulla: come nei Reel e nei TikTok, dove magari si accompagnano solo le didascalie con piccole coreografie studiate.

Non metterci la faccia. Chi segue un influencer vuole avere con lui/lei il rap-porto più stretto possibile. Fare delle stories senza mostrarsi è un errore. Farsi vedere cattura l’attenzione e accorcia le distanze con il pubblico. E per chi punta a crescere sui social, costruire una base di followers molto affezionati è fondamentale.

Non utilizzare gli adesivi. Molti pensano siano solo un vezzo inutile. Invece gli adesivi servono a creare interazione – un parametro che i social apprezzano molto – e a conoscere meglio il proprio pubblico. Se si aspira a condividere contenuti sempre più azzeccati questo, in particolare, è un aspetto importantissimo: gli adesivi aiutano a “targettizzare” meglio ciò che prepariamo.