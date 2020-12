Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se si ha voglia di dolce, è probabile che il timore di incamerare calorie inutili prima dei cenoni di Natale metta un freno a questo desiderio. Ma, per fortuna, esistono delle preparazioni a base di frutta che possono essere consumate senza troppi rimpianti.

Per questo oggi presentiamo la ricetta per portare in tavola una dolce coccola con frutta di stagione di stagione e pochissime calorie, da servire per merenda o dopo i pasti. Oggi spieghiamo in dettaglio come prepararla per rendere i nostri commensali felici con pochi sforzi.

Gli ingredienti per otto budini

Gli ingredienti necessari per il budino cachi e cacao sono i seguenti:

a) due cachi da cui estrarre la polpa;

b) 400 millilitri di latte;

c) un qualsiasi preparato di budino alla vaniglia.

Come prepararlo

Passiamo, dunque, alla preparazione di questa dolce coccola con frutta di stagione e pochissime calorie, da servire per merenda o dopo i pasti.

Prendere i due cachi ben maturi. Con l’aiuto di un buon coltello da cucina togliere molto delicatamente la buccia, lasciando invece intatta la polpa.

Mettere il contenuto dentro a un frullatore a immersione e aggiungere la quantità di latte indicata. Frullare a media velocità fino ad ottenere un impasto abbastanza omogeneo.

Nel frattempo, mettere in un pentolino il preparato e man mano incorporare tutto il liquido che abbiamo appena preparato. Aspettiamo l’ebollizione e attendiamo circa tre minuti.

A questo punto, basta versare il prodotto in degli appositi stampini e poi metterlo in frigo per un paio di ore.

Oggi abbiamo svelato, dunque, la ricetta per preparare una dolce coccola con frutta di stagione e pochissime calorie, da servire per merenda o dopo i pasti. Consigliamo di consultare altri articoli dedicati al mondo dei dolci. Ad esempio, sul sito si può trovare un approfondimento che spiega come preparare in pochi minuti un piatto facile, veloce ma estremamente gustoso: la mousse al mandarino. Basta cliccare qui.