TikTok è il social che spopola fra i giovanissimi, in Italia e nel mondo. Chi ha figli in età adolescenziale dovrebbe sapere che probabilmente usano questa applicazione. Come ogni piattaforma social, TikTok può avere effetti positivi o negativi sullo sviluppo dei teenager, a seconda dell’uso che se ne fa. Per aiutare i genitori a fare attenzione ai pericoli di TikTok, arriva l’impostazione per proteggere i figli.

Il filtro famiglia per tutelare i figli su TikTok

TikTok è un social network che permette di creare brevi video, di durata compresa fra i 15 e i 60 secondi. Le immagini possono essere arricchite con musica, filtri e altri effetti. Come ogni piattaforma social, non è necessariamente da demonizzare. Gli adolescenti possono usarla per esprimere la propria creatività. Non mancano, inoltre, contenuti addirittura educativi. Tuttavia, i pericoli di quest’applicazione dipendono dall’uso che se ne fa. I rischi per ragazzi e ragazze riguardano la privacy e la possibilità di essere esposti a contenuti inappropriati. Senza dimenticare che un uso smodato dei social può portare a una vera e propria dipendenza.

TikTok ha risposto alle preoccupazioni dei genitori con una nuova funzionalità. Per permettere agli adulti di fare attenzione ai pericoli di TikTok, arriva l’impostazione per proteggere i figli. Si tratta del cosiddetto collegamento famigliare, che si può attivare nella sezione “Impostazioni e privacy” dell’app. Grazie a questo “filtro famiglia”, i genitori degli utenti minorenni possono:

a) rendere privato l’account dei ragazzi;

b) bloccare o limitare i messaggi diretti che gli adolescenti possono inviare o ricevere;

c) limitare il tempo che si può trascorrere sull’app;

d) restringere i contenuti (in modo da evitare quelli inappropriati);

e) disabilitare il campo di ricerca.

Gli altri suggerimenti per un’esperienza positiva sul social media

Il collegamento famigliare rappresenta una novità utile. Ma non basta per garantire che ragazzi e ragazze facciano un uso consapevole dell’applicazione. Per questo, l’Unione Nazionale Consumatori ha pubblicato una guida dedicata ai genitori. Ecco alcuni dei consigli da seguire:

a) esplorare TikTok assieme ai propri figli, condividere i loro interessi, far capire loro che se ne può parlare assieme;

b) assicurarsi che l’account sia privato;

c) definire assieme ai propri figli le impostazioni per la privacy;

d) insegnare a ragazzi e ragazze come bloccare un utente o segnalare contenuti inappropriati;

e) stabilire un limite di tempo;

f) avere una discussione su quali contenuti è appropriato pubblicare.