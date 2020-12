Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’Agenzia delle Entrate ha avviato il servizio online della “Consultazione Valori Immobiliari Dichiarati”. Interrogando questa banca dati si possono scoprire i prezzi degli immobili in una determinata zona. Infatti la banca dati contiene i prezzi degli immobili indicati negli atti di compravendita. L’Agenzia delle Entrate ha istituito questo servizio per garantire una maggior trasparenza del mercato.

Di conseguenza, ogni cittadino ha la possibilità di capire a quanto vengono venduti gli immobili in una particolare zona di un Comune. Chiariamo da subito che questa banca dati non consente la visualizzazione delle caratteristiche relative agli immobili, perciò la consultazione ha più un valore statistico. Nei fatti a chi vende e chi acquista non è di supporto.

Cosa contiene la banca dati

La banca dati dell’Agenzia delle Entrate contiene note di trascrizione e registrazione degli atti di compravendita, degli archivi del Catasto fabbricati alla data del 2019. Sono presenti i prezzi degli immobili trasferiti per intero e in piena proprietà. Perciò, gli immobili trasferiti per nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie, diritto di abitazione non vengono presi in considerazione.

Come accedere al servizio

Il metodo più semplice è usare lo SPID. Il cittadino ha la possibilità di fare la ricerca sia per quartiere del Comune e specificando un determinato arco di tempo.

L’Agenzia delle Entrate ha fatto in modo da garantire la privacy dei proprietari degli immobili. Infatti la banca dati dà un prezzo solo nel caso in cui nell’area di interesse sono avvenuti almeno 5 atti di compravendita.

Perciò i furbi che vogliono interessarsi all’atto di compravendita di una determinata persona e restringono il campo di interesse non avranno mai una risposta. L’Agenzia delle Entrate ha pensato bene di garantire l’assoluto anonimato di venditori e acquirenti.

Cosa si ottiene

Una volta individuata l’area di interesse, appare una scheda con la tipologia dell’immobile, il prezzo dichiarato nell’atto e i vani. Perciò è possibile scoprire i prezzi degli immobili in una determinata zona ma l’Agenzia delle Entrate avverte: in alcuni casi il prezzo indicato potrebbe non rappresentare quello effettivo scritto in atto perché presentano evidenti discrasie dai valori correnti di mercato.