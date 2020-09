In Piazza Affari ieri abbiamo assistito a un tentativo di reazione. Perché lo definiamo tentativo? Perché secondo noi non è andato a buon fine. Oggi la Borsa di Milano ha un’altra chance, per cercare di recuperare il terreno perduto nella prima seduta della settimana. Lo può fare solo se si verificano alcune condizioni. Ecco, secondo l’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, quali sono le condizioni oggi per il recupero della Borsa di Milano.

Rimbalzo o inversione?

Ieri l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso con un guadagno dello 0,5%. Ma ha terminato la seduta in calo. Infatti, i prezzi dopo essersi spinti fin oltre la soglia dei 19mila punti, nell’ultima ora di contrattazione hanno iniziato a scendere.

Dopo le 16.00, l’indice delle blue chip ha raggiunto il massimo della giornata a 19.083 punti, ma ha terminato a 18.895 punti. Perdendo 200 punti in 60 minuti. E questa discesa nell’ultima ora, fa sospettare che il rialzo di ieri fino alle 16,00, sia stato principalmente un rimbalzo. Favorito dalle ricoperture di chi ha scommesso lunedì al ribasso allo scoperto.

Oggi scopriremo se quella di ieri è stata una seduta di rimbalzo, oppure l’inizio di un recupero.

Quali sono le condizioni oggi per il recupero della Borsa di Milano

Affinché la seduta di ieri possa essere considerata un primo passo verso il recupero, oggi l’Ftse Mib deve chiudere sopra la soglia dei 19mila punti. Meglio sarebbe se questa chiusura fosse sopra i 19.100 punti. Questo scenario favorirebbe il ritorno degli acquisti e, magari, nelle successive sedute, la chiusura del gap lasciato aperto lunedì.

Ma per un recupero duraturo al rialzo, dovrebbe partecipare anche il comparto bancario. Lo abbiamo scritto ieri e lo ribadiamo oggi. Senza gli acquisti sui titoli bancari, non ci potrà essere nessun trend rialzista duraturo per la Borsa di Milano. E’ questa un’altra condizione per il recupero dei prezzi.

Ovviamente c’è anche la possibilità che quella di ieri sia stata solo una seduta di rimbalzo. In questo caso l’indice riprenderebbe la via del ribasso. Con una discesa sotto la soglia dei 18.700 punti, si potrebbe avere un calo fino a 18.500 punti e poi fino in area 18.300 punti.

La situazione è molto confusa e in questa fase non si può escludere nessuno scenario.

