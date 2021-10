Arriva un momento in cui la propria casa necessita di una ristrutturazione o semplicemente di un rinnovo nell’arredamento per poter dare nuova luce e splendore agli ambienti. L’obiettivo del cambiamento spesso è quello di renderli più confortevoli e funzionali oltre che belli esteticamente, senza perdere di vista i propri gusti e le proprie esigenze.

È opportuno non trascurare le proprie preferenze riguardo alla gestione degli spazi, allo stile, ai colori e alle forme che si vogliono adottare durante una ristrutturazione. La propria casa deve rispecchiare ciò che si è. Motivo per cui lo studio preliminare è essenziale per la buona riuscita del progetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le possibilità da applicare possono essere davvero tante, e districarsi fra di esse risulta complicato se non si hanno le idee ben chiare a riguardo. Quindi come fare per decidere quali arredi contraddistinguono realmente i propri gusti e in che modo collocarli nello spazio? Arredare casa non è mai stato così semplice grazie a questo metodo rivoluzionario che sta spopolando.

Un aiuto dalla tecnologia

Per arredare la propria casa e non commettere errori nella progettazione degli interni è possibile rivolgersi ad un arredatore. Ma questa scelta di frequente è economicamente onerosa. L’alternativa è quella del fai da te, che è un soluzione sempre più diffusa grazie anche ad alcuni dispositivi che stanno man mano prendendo il sopravvento.

Si tratta di tecnologie in grado di darci una mano per arredare le proprie stanze e gli spazi esterni in maniera virtuale ed immediata. Danno la possibilità di vedere in anteprima quello che è il risultato delle proprie scelte stilistiche e di fare se necessario i dovuti cambiamenti prima di procedere all’acquisto senza dubbi e premure.

Arredare casa non è mai stato così semplice grazie a questo metodo rivoluzionario che sta spopolando

La rivoluzione viene da alcune app gratuite con cui non solo è possibile ammobiliare casa prima dell’acquisto, ma anche, in caso di ristrutturazione, giocare con le planimetrie arredando gli ambienti, ridipingendo le pareti e posando piastrelle o parquet direttamente con il pc, lo smartphone o il tablet. Di seguito, ecco alcune app per android o ios e pc che consentono di organizzare il restyling in tutta comodità.

App android o ios

Houzz: grazie alle tantissime immagini permette agli utenti di arredare casa tramite progetti già esistenti. Le foto sono organizzate per stile, tipologie degli spazi, delle stanze e dei luoghi;

Homestyler: grazie alla realtà aumentata consente di eliminare gli arredi presenti in foto per sostituirli con altri. Se il risultato soddisfa si può procedere all’acquisto degli arredi direttamente tramite l’applicazione;

Design Home: è possibile decorare gli interni della casa con diversi mobili e complementi d’arredo come tappeti, lampade, piante, ecc.

App per pc

Sweethome 3d: gira su tutti i principali sistemi operativi per pc e permette di creare planimetrie e arredare le stanze in 3d;

Planningwiz: è un sito web gratuito che offre la possibilità di progettare l’arredamento con la planimetria vista dall’alto. Vi si accede da un account gratuito e i progetti salvati vengono inviati tramite email;

Ikea Home Planner: è un servizio online che permette di arredare con mobili e complementi d’arredo Ikea ed offre la visualizzazione in 2d e 3d.

Ecco come rinnovare la propria casa con semplicità.