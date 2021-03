Quanto aumenta la classe di merito dopo un sinistro? È possibile effettuare il recupero della propria classe di merito iniziale evitando un rincaro del premio assicurativo? In alcune occasioni i sinistri stradali determinano un passaggio a classe di merito più costosa e quindi il conseguente aumento della polizza assicurativa del veicolo. Come evitare l’aumento della classe di merito dopo incidente e non spendere più soldi sull’assicurazione? Analizziamo una soluzione che è possibile applicare in alcuni casi.

Di quanto aumenta la classe di merito e l’assicurazione dopo un sinistro?

Ciascun automobilista possiede un’assicurazione per il proprio veicolo alla quale si associa una classe di merito. Le polizze RC auto che hanno la formula bonus malus possono ricevere l’assegnazione di una classe che varia da 1 a 18 punti. Tale posizionamento risente del numero di anni in cui si è assicurati e dal numero di incidenti che si causano. Più si dimostra di essere degli automobilisti diligenti, migliore sarà la classe di merito e più basso il premio assicurativo da pagare.

Quando tuttavia si verifica un incidente in cui si ha più del 50% della responsabilità accade che l’assicurazione applichi la formula malus. Questo determina un aumento di ben due classi di merito rispetto a quella in cui si è posizionati e un notevole aumento dell’assicurazione da pagare. La situazione peggiora laddove si verifichino due o più incidenti. In circostanze simili, come evitare l’aumento della classe di merito dopo incidente e non spendere più soldi sull’assicurazione? È possibile questa operazione?

Come riscattare il sinistro ed evitare l’aumento della classe di merito

Esiste un modo per evitare un drastico passaggio ad una classe di merito peggiorativa. Esso consiste nel pagamento di un riscatto per mezzo dell’Ente CONSAP, ossia la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA. Se si verifica un incidente che segue la procedura dell’indennizzo diretto, il soggetto assicurato può evitare l’aumento della classe di merito proprio tramite rimborso CONSAP.

In buona sostanza, l’automobilista può effettuare il rimborso dell’intero importo da liquidare per il sinistro in forma di riscatto. In tale maniera si può evitare l’applicazione del malus ed ottenere una riclassificazione del contratto. Come è possibile leggere sul portale CONSAP, non tutti i sinistri sono riscattabili ma soltanto quelli che prevede il regolamento. Al fine di effettuare la procedura, si può accedere al portale ed effettuare il riscatto tramite procedura telematica.

