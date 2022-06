Chi ha attiva una o più caselle di posta elettronica sa bene che, tra i tanti messaggi, ci sono pure quelli cosiddetti indesiderati. Si tratta, nello specifico, di mail che nella maggioranza dei casi sono di tipo pubblicitario. Da chi ci propone contratti di luce e gas, a chi invece ci scrive per sottoscrivere una connessione ad Internet in banda larga. Così come ci sono le temutissime mail di phishing che devono essere sempre cestinate.

Tutti i messaggi di posta elettronica non richiesti, in quanto provenienti da mittenti sconosciuti, rientrano nel cosiddetto spam. Si tratta, in tutto e per tutto, di una vera e propria piaga, specie per chi usa il proprio indirizzo di posta elettronica per lavorare. Per fortuna, rispetto al passato, i migliori servizi e-mail sono dotati di filtri anti-spam.

Ciò nonostante, qualche messaggio indesiderato arriva comunque nella propria casella della posta in arrivo. Così come può accadere pure il contrario. Ovverosia, che il messaggio di posta elettronica, riconducibile a un soggetto che si conosce, finisca invece nella cartella dello spam. Vediamo, allora, di approfondire questo aspetto e anche di fornire al riguardo delle soluzioni.

Come evitare che una mail finisca nello spam e come non ricevere più posta elettronica indesiderata

Nel dettaglio, non ricevere più posta elettronica indesiderata su una casella di posta elettronica è quasi impossibile. Pur tuttavia, per ridurre al minimo lo spam occorrerebbe sempre evitare di pubblicare sul web il proprio indirizzo di posta elettronica. Che fa gola proprio a chi, peraltro violando palesemente la Legge, invia i messaggi di natura promozionale e commerciale. Spesso, peraltro, non si tratta di un singolo invio, ma di un vero e proprio “bombardamento”.

Come evitare, invece, che una mail finisca nello spam? Ovverosia, un messaggio che invece è importante e che rischiamo di ignorare? Quando questo accade c’è una soluzione per la ricezione futura di messaggi dallo stesso mittente. La soluzione è quella di inserire il mittente nella propria rubrica dei contatti e-mail. Inoltre, pure chi invia i messaggi, con le dovute accortezze può evitare che questi finiscano nello spam. Vediamo come.

Consigli per non rischiare che messaggio di posta elettronica finisca nella casella spam del destinatario

Per non rischiare che una mail finisca nella casella spam del destinatario, il mittente dovrebbe sempre evitare di scrivere in maiuscolo e anche di inviare i messaggi senza oggetto. L’oggetto della mail, infatti, deve essere non solo chiaro, ma occorre pure evitare di inserire tutte quelle parole che comunemente rientrano proprio nello spam.

