Molti di noi avranno notato come in questo periodo stia diventando fisiologico essere sommersi da chiamate di alcuni venditori. Date le circostanze storiche di incertezza e gli aumenti dei costi, ci sono molte aziende che tormentano i consumatori. Queste cercano di farli passare a offerte dal loro punto di vista più vantaggiose. La maggior parte delle persone però è apertamente infastidita da questo tipo di approccio. Si passa molto tempo della propria giornata a rifiutare o a bloccare numeri. Per questo oggi spieghiamo come e quando si potrà mettere fine a questo fastidio. Ci si può dichiarare finalmente liberi dallo spam aggressivo e dalle chiamate selvagge di telemarketing. È semplice, basata iscriversi a un apposito registro.

Come comportarsi di fronte a queste sgradite insistenze

Prima però vediamo qual è il miglior metodo da adottare nella vita di tutti i giorni. Quando si riceve una chiamata da qualcuno che non si conosce è necessario mettere giù subito e poi andare a cercare il numero online. Ci sono infatti tanti siti affidabili, come Tellows. Questi siti raccolgono le opinioni degli utenti e che danno proprio un punteggio a queste chiamate. In caso però si rispondesse a una telefonata di telemarketing, abbiamo già spiegato qual è la formula magica per non farsi più chiamare. In alternativa esistono anche delle app come Truecaller o ShouldIAnswer. Possono respingere in automatico le telefonate ritenute problematiche. Se invece sospettiamo che sia un numero di un conoscente fastidioso, abbiamo svelato un altro modo per svelarne effettivamente l’identità.

Finalmente liberi dallo spam aggressivo e dalle chiamate indesiderate da numeri falsi con questo strumento poco conosciuto

Esiste però un altro modo, ovvero iscriversi al Registro delle Opposizioni, attivo fin dal lontano 2011 e totalmente gratuito. Questo attualmente però non è attualmente disponibile per tutti. Infatti principalmente raccoglie le richieste di tutti coloro che si possono trovare all’interno degli elenchi pubblici, escludendo i cellulari. Però presto questa cosa cambierà.

Dal 27 di luglio del 2022 infatti sarà possibile iscriversi con il proprio numero di cellulare personale per fare in modo di non essere più disturbati. Dopo 15 giorni infatti diventerà illegale ricevere questo genere di chiamate. Gli operatori saranno costretti a consultare questo strumento per non incorrere in sanzioni. Aver fornito i propri dati al Registro però non annulla i servizi in essere con le aziende con cui si ha già sottoscritto un contratto. Inoltre essere iscritti al Registro delle Opposizioni porterà al decadimento dei consensi precedentemente accordati in chiamate. Questo vale se però non era presente un operatore umano.

