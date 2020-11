Dalla casa al posto di lavoro, e passando per le attività nel tempo libero, ecco tutti i pericoli della stagione autunnale e invernale da evitare. Perché con l’arrivo del freddo è necessario vivere tra le mura domestiche in ambienti riscaldati ma sicuri. Così come fuori casa, per esempio in viaggio con la macchina, è fondamentale prevenire e ridurre ogni rischio alla guida.

Ecco tutti i pericoli della stagione autunnale e invernale da evitare

Nel dettaglio, a casa bisogna sempre accendere l’impianto di riscaldamento solo dopo averlo fatto controllare periodicamente da un tecnico specializzato. Mentre, per chi accende il camino, occorre fare sempre molta attenzione ai fumi così come è indicato in questo articolo.

Alla guida, invece, in autunno, e soprattutto d’inverno, i rischi sono quelli legati alle condizioni meteo ed allo stato di manutenzione dell’auto. E, quindi, occorre sempre fare molta attenzione alle strade ghiacciate. A moderare la velocità ed a mantenere sempre la distanza di sicurezza.

D’inverno, inoltre, bisogna mettersi alla guida se e solo se l’automobile è in perfetto stato di manutenzione. A partire dagli pneumatici che devono essere sempre quelli invernali e ovviamente non usurati. Così come avere le catene a bordo salva letteralmente l’automobilista da nevicate improvvise che potrebbero poi causare problemi alla guida, e conseguenti rischi sulle strade per sé stessi e per gli altri.

Attenzione a quando si scia

In più, d’inverno, pericoli e rischi non mancano neppure quando nel tempo libero, ad esempio, si opta per una vacanza in montagna. Al riguardo occorre sempre evitare, quando si va a sciare, le escursioni fuori pista. In più, sciare in compagnia è sempre la scelta migliore in quanto, in caso di problemi, c’è sempre qualcuno che ci può aiutare.

E, in ogni caso, sciare indossando il casco è la soluzione migliore per evitare traumi cranici in caso di cadute. Inoltre, per prevenire le distorsioni e le cadute quando si va a sciare, la regola aurea è una ed è molto semplice. Quella di fermarsi sempre quando si è stanchi.