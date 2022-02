Chi non sogna capelli da favola robusti, morbidi, lunghissimi e lucenti?

Tutte caratteristiche che è possibile ottenere con l’utilizzo di un solo prodotto naturale, l’olio di Amla detta anche Embla officinalis.

Un olio indiano che si estrae dalle bacche mature di questa pianta lasciate in ammollo in olio di sesamo o di cocco.

Contro forfora, capelli fragili che cadono e si spezzano ecco 1 prodotto efficacissimo per averli puliti e robusti a lungo

Quest’olio è un vero e proprio toccasana per i capelli e il cuoio capelluto. Infatti è in grado di combattere la forfora e di stimolare la ricrescita, nonché di irrobustire i capelli e disciplinarli.

L’olio di Amla può essere applicato direttamente sia sulle lunghezze che sullo scalpo.

Ricco di antiossidanti e vitamina C, l’olio di Amla è ottimo per trattare i capelli e nutrire a fondo il cuoio capelluto.

Ideale per contrastare la forfora e i problemi legati alle alterazioni del cuoio capelluto come dermatite e prurito. In particolare è perfetto per trattare la forfora secca in quanto regala profonda idratazione al cuoio capelluto. Inoltre è un potente antibatterico naturale in grado di eliminare batteri e funghi che attaccano il cuoio capelluto.

Ottimo anche per trattare la fragilità dei capelli in quanto è in grado di nutrirli in profondità rendendoli più robusti. Inoltre cosparso sui capelli li rende più morbidi e facili da districare.

Come applicarlo sulla cute

È possibile applicare l’olio di Amla direttamente sul cuoio capelluto e sulle lunghezze. Potremo metterci a testa in giù ed effettuare dei piccoli massaggi circolari sul cuoio capelluto. Successivamente avvolgerli in un asciugamano magari caldo e lasciarli in posa sotto forma di impacco.

Risciacquare e procedere al lavaggio con una passata di shampoo.

Per fortificarne le azioni possiamo scegliere di utilizzarlo abbinato ad alcune gocce di oli essenziali specifici come il tea tree oil per fortificare l’azione antibatterica e purificante.

Ha inoltre un leggero effetto colorante, infatti utilizzandolo frequentemente tende a scurire i capelli. Ottimo, dunque, per coprire temporaneamente i capelli bianchi, ancora più efficace se aggiunto all’henné.

Dove trovarlo

L’olio di Amla è acquistabile in erboristeria dove però è ancora poco diffuso. Al momento dell’acquisto è bene accertarsi che all’interno del flacone ci siano principalmente ingredienti naturali.

Ebbene contro forfora, capelli fragili che cadono ma anche che si spezzano, ecco il prodotto efficacissimo da utilizzare.

Curiosità

È possibile trovare l’Amla anche sotto forma di integratore alimentare. Dalle azioni rivitalizzanti, antiossidanti, riequilibranti.

