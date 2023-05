Come essere eleganti anche senza usare gli odiati tacchi? Ci si può vestire bene con le scarpe basse, ma solo facendo così

Non tutte amano portare i tacchi, anche solo per dei problemi di salute. Usarli frequentemente può portare a cronicizzare alcune patologie. Eppure, per molte donne, eleganza è sinonimo solo di tacco. Senza scarpe così si ha l’impressione di non essere eleganti. Invece, ci si può vestire bene anche usando scarpe basse. Ed ecco come fare.

Chissà perché, ma il tacco viene visto come sinonimo imprescindibile di eleganza. Come se una donna, senza tacchi, non dovesse avere lo stesso fascino di una che gira con i centimetri sotto la scarpa. Anzi, anche se una li detesta, sembra quasi che si rassegni a soffrire per pagare il dazio di una scarpa.

Spesso, pensando che proprio grazie al tacco si possano guadagnare dei centimetri in più per apparire più alte. In realtà, come spesso accade nella moda, non è per nulla così. Non è che un outfit è considerato più raffinato o elegante solo in funzione di un tacco 12 o altro. Si può tranquillamente risultare eleganti anche senza. Basta sapere cosa indossare, come abbinarlo e in quale occasione. Ed ecco come.

Ecco cosa potrebbe capitare, dal punto di vista della salute, se si usano tacchi con regolarità

Certo, vedi i tacchi scultura di Giulia Salemi e te ne innamori. Però, non tutte amano portare il tacco alto. Anche per una questione di salute. Come insegnano dall’Humanitas, il tacco, usato regolarmente, potrebbe acuire delle patologie. Un esempio fatto dai loro specialisti? Neuroma di Norton e l’alluce valgo. Ci sono studi sulle conseguenze di un tacco alto e gli squilibri muscolari.

Anche la postura potrebbe essere influenzata dal fatto che il tacco più è alto e maggiore sarà la pressione creata sull’avampiede. Con il risultato, a volte, di una postura innaturale. E c’è chi ha lamentato anche problemi alla schiena. Non che tutto questo sia automatico. Molto dipende anche dalla predisposizione, ma è innegabile che qualche conseguenza, in alcune donne, possa esserci.

Non disperate se li amate, perché sono queste le soluzioni per essere eleganti anche senza

Come essere eleganti anche senza usare gli odiati tacchi? Si può fare, non disperate. Del resto, abbiamo visto che si può sembrare più alte e magre anche senza i tacchi, imparando dalle dive. Ad esempio, rendendo protagoniste proprio le nostre scarpe basse. Avere delle calzature belle, lucide, attirerà l’attenzione più di un normale tacco.

Starà a voi, ovviamente, cercare di abbinare vestiti che si adattino, per non farle sfigurare. La gonna midi, ad esempio, in seta o pizzo, va benissimo con delle eleganti mules aperte sul tallone. Anche un abito lungo in pelle può essere ideale per una serata, così da abbinarlo a dei mocassini.

Come essere eleganti anche senza usare gli odiati tacchi? Importante è giocare con i giusti abbinamenti

Fondamentale è abbinare il colore della scarpa bassa a quello della vostra gamba. Il che non vuol dire che devono essere identici alla pelle, ma con un piccolo stacco. Questo perché rende l’idea di una gamba più lunga, anche senza l’uso del tacco.

Con dei mini-dress anche le scarpe basse possono diventare protagoniste, in particolare con slingback, ovvero décolleté dal tacco medio. Le quali, grazie, al cinturino posteriore e il tallone scoperto possono darvi una dimensione chic. E senza tacco.