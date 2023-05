Non solo le zanzare, ma anche le mosche pungono ed ecco il geniale trucco per eliminare mosche e mosconi da casa una volta per tutte

Con la bella stagione è normale lasciare aperte le finestre. Solo che questo diventa un invito ad entrare non solo per insetti, come le zanzare. Anche le mosche sono spesso delle ospiti non gradite, soprattutto perché vanno sempre ad appoggiarsi sul mangiare. Ecco allora un trucco geniale per catturarle senza usare lo schiacciamosche.

Per chi non ha le zanzariere in casa, primavera ed estate costringono a tenere le finestre aperte con un rischio, purtroppo, ben preciso. Quello di aprire un varco, neanche tanto piccolo, perché possano entrare, in casa, non solo le fatidiche zanzare, terrore di tante persone. Anche moscerini, mosche e mosconi si organizzano per fare

delle gite fuori porta nei nostri locali, soprattutto in cucina, dove sono attratti dall’odore del cibo.

Oltretutto, dal punto di vista dell’igiene, non è proprio il massimo, considerando anche che alcune di queste mosche amano appoggiarsi sulle feci trovate in giro. Immaginate, quindi, quello che traportano, sulle loro zampette, quando finiscono per posarsi sopra un alimento che dobbiamo mangiare. Una volta, nelle case degli italiani imperava lo scacciamosche, ma, ora, senza ricorrere a repellenti spray, si può chiedere aiuto alla nonna.

Non tutti sanno che le mosche possono pungere anche le persone, soprattutto in questa situazione

Per qualcuno, potrebbe essere una sorpresa, ma non solo le zanzare, ma anche le mosche pungono. In particolare, le femmine, quando si sviluppano o depongono le uova, succhiano sangue. Una di queste è la Musca domestica. Se veniamo punti da una mosca cavallina, possiamo avere del rossore, prurito, ma anche gonfiore.

Insomma, una vera seccatura. Già dobbiamo combattere con i pesciolini d’argento e gli scarafaggi, usando un rimedio della nonna. Per non parlare delle cimici che si intrufolano in casa appoggiandosi al bucato, costringendoci a un trucco efficace.

Per tenerle lontane, la nonna ci aiuta con i suoi rimedi naturali

A volte, basta poco per tenerle lontane da casa. Ad esempio, le mosche non amano il pepe e questo è il motivo per il quale molti lo versano sui davanzali. Anche le foglioline di menta, lasciate macerare nell’aceto, sono efficaci.

Dovremo, dopo sette giorni, prendere il liquido e spruzzarlo dove si appoggiano, solitamente le mosche, per vederle scappare. Così come i vasetti di basilico o anche i chiodi di garofano sono altri rimedi naturali fai da te anti-mosche.

La carta moschicida, come molti sanno, è una striscia di carta adesiva che serve per intrappolare gli insetti. Che vi si posano, finendo per rimanere incollati. In particolare, sono le mosche a finire catturate. Naturalmente, esistono dei prodotti industriali in vendita. Su Amazon, ad esempio, le trovate a circa 10 euro, con più o meno rotoli.

Non tutti, però, hanno voglia di spendere soldi, cercando, magari, quei 10 euro, di usarli per altri acquisti. Ecco, allora, che possiamo crearci una carta moschicida fai da te, in casa. Ed è molto semplice da farsi. In un pentolino, infatti, dovremo sciogliere del miele liquido con zucchero e acqua. Vanno versati in parti uguali (ad esempio, mezzo bicchiere di ognuno). Quanto l’impasto è omogeneo, prendiamo della carta, meglio se da pacchi, e tagliamola a strisce. A questo punto, cospargiamo la striscia con l’impasto, appendiamola e le mosche finiranno intrappolate.