Ognuno ha un volto diverso: c’è chi ha una forma più tondeggiante e chi invece più ovale. Altri ancora hanno un viso più triangolare. Vediamo come equilibrare e illuminare la forma del viso col giusto tocco di fard.

Un tocco riequilibrante con e senza fard

Il fard, si sa, non serve solo per donare più calore al viso, ma anche per rendere la forma più bilanciata. Ma come fare se ci è finito il fard? In questo caso possiamo utilizzare il rossetto, che può dare il tocco giusto per equilibrare il nostro viso. Nel caso del rossetto è necessario utilizzare prima la sottocipria. Una volta poi messo il rossetto si passerà ad incipriarsi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Per un tocco riequilibrante ci vuole la giusta linea, perché proprio a seconda di come si disporrà il fard o il rossetto, la linea del viso sarà avvantaggiata oppure penalizzata.

Per un viso ovale e un viso quadrato

Se si possiede un viso dalla forma ovale, allora bastano due piccoli colpi piuttosto larghi in alto a dare un aspetto classicamente fine al colorito.

Se si ha un viso un po’ quadrato, allora i colpi di fard vanno messi a forma di triangolo con la base sotto gli occhi e sfumando verso l’esterno.

Per un viso magro e uno tondeggiante

Se il nostro viso è del tipo molto magro, il colore si allarga e si arrotonda in fuori verso le orecchie. Il viso tondeggiante è il classico viso da bambola che richiede un procedimento diverso. Basta creare degli angoli acuti verso il centro della faccia e subito la linea del volto apparirà più stretta.

Come equilibrare e illuminare la forma del viso col giusto tocco di fard

Con questo sistema il viso avrà un “non so che” che gli altri non sapranno spiegare bene ma che alla fine rivelerà un viso più equilibrato e più gradevole nelle forme.

E’ un tipo di trucco veloce che nasconde la stanchezza della giornata se fatto ad esempio a sera prima di uscire.

Ecco come realizzare un make up facile e veloce.