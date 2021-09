Con la bella stagione moltissimi insetti fanno capolino nelle nostre case e, ancor di più, nei giardini. Eliminarli non è sempre così semplice ma fortunatamente esistono diversi rimedi naturali molto efficaci.

Alcuni insetti sono molto fastidiosi e difficili da mandare via perché fuggono velocemente come ad esempio gli scarafaggi. Se vogliamo approfondire, abbiamo già spiegato che pochi sanno che per eliminare blatte e scarafaggi in un attimo bastano questi 3 rimedi naturali.

Invece oggi vogliamo occuparci dei ragni. Catturarli non è semplice perché anche questi sono molto veloci. Spieghiamo come eliminare velocemente i ragni con questi 5 rimedi della nonna che pochi conoscono.

I ragni comuni non sono pericolosi. Anzi, secondo la tradizione popolare se in una casa ci sono molti ragni è simbolo di buon auspicio e ricchezza.

Nonostante ciò, è nell’interesse di molti tenerli lontani. Anche in questo caso, possiamo farlo in modo naturale e a costo zero. Scopriamo insieme in che modo farlo senza ricorrere a costosi insetticidi.

Forse non tutti sanno che la menta piperita tiene lontani moltissimi insetti tra cui le vespe. Se non sappiamo come allontanarle, abbiamo spiegato che solo pochi conoscono questi 3 trucchi infallibili per eliminare velocemente i nidi di vespe.

Per agire contro i ragni possiamo fare in 2 modi. Possiamo scegliere di tenere una piantina di menta nelle stanze in cui vediamo dei ragni. Il suo odore è per loro terribilmente fastidioso e non si avvicineranno alla casa.

Se non vogliamo tenere una pianta di menta piperita in casa, possiamo usare il suo olio essenziale. Versiamone 10 gocce in un vasetto con 200 millilitri d’acqua. Oltre a donare un piacevole e fresco profumo alle nostre stanze, saremo liberi dai ragni.

Tabacco

Un ottimo rimedio contro i ragni è il tabacco. Possiamo preparare un infuso con le sue foglie. Per farlo portiamo ad ebollizione l’acqua e lasciamo riposare le foglie essiccate di tabacco per 20 minuti. Infine, filtriamo l’infuso e vaporizziamolo nelle zone frequentate maggiormente dai ragni.

Castagne selvatiche

Anche dette “castagne matte” sono il seme dell’ippocastano. Queste possiedono delle sostanze sgradite ai ragni. Pertanto, possiamo semplicemente sistemarle in prossimità di porte e finestre per tenere lontani i ragni. Ricordiamoci però di praticare un piccolo foro sulla castagna in modo da far uscire l’odore che tanto li infastidisce.

Aceto bianco

Quasi tutti hanno nella dispensa una bottiglia di aceto bianco. Se diluiamo una parte di aceto in 2 parti d’acqua otterremo un ottimo spray repellente. Vaporizziamolo nelle zone maggiormente frequentate dai ragni.

Agrumi

Non dobbiamo buttare le bucce degli agrumi. Infatti, metterle sui davanzali o vicino ai battiscopa ci aiuterà a tenerli lontani. Consigliamo di tenerle dentro un piccolo recipiente magari creando qualche composizione. Il loro freschissimo odore allontanerà i ragni.

Consigli

Possiamo usare anche il cedro per tenere lontani i ragni dalla nostra casa. Posizioniamolo nei sottoscala, in giardino o sopra gli armadi per non vedere più ragni nelle vicinanze.

Se non abbiamo le bucce di cedro, possiamo sostituirle con l’olio essenziale. Diluiamo qualche goccia in acqua e vaporizziamolo nelle stanze.