Siamo quasi al cambio di stagione e le temperature stanno cambiando. Nonostante ciò, in alcune zone d’Italia fa ancora piuttosto caldo. Con le alte temperature non è affatto strano trovare più insetti del solito nelle nostre case. Infatti, è proprio questo il periodo in cui sono più diffusi nelle abitazioni.

Oggi vogliamo occuparci di insetti piccoli ma del tutto innocui che spesso però troviamo negli ambienti domestici. Stiamo parlando dei pesciolini d’argento. Quindi sveliamo come eliminare velocemente i pesciolini d’argento con questo semplice rimedio della nonna poco conosciuto.

Quando possiamo cerchiamo sempre di ricorrere a metodi naturali piuttosto che a prodotti chimici. In questo modo potremo difendere noi stessi e l’ambiente che ci circonda.

In precedenza abbiamo spiegato come eliminare velocemente i ragni con questi 5 rimedi della nonna che pochi conoscono.

Vediamo ora insieme cosa sono i pesciolini d’argento e come agire in modo naturale per sbarazzarci della loro presenza.

Come eliminare velocemente i pesciolini d’argento con questo semplice rimedio della nonna poco conosciuto

Il pesciolino d’argento è un insetto dal corpo lungo ma privo di ali. Questo insetto deve il nome al suo aspetto perché il suo corpo è di colore argenteo.

Sfortunatamente, si insinuano senza difficoltà nelle nostre case. I pesciolini d’argento sono presenti negli ambienti domestici perché sono ghiotti di sostanze come gli zuccheri e gli amidi.

Non è difficile trovarli anche tra le pagine dei libri oppure sulle pareti specialmente se sono ricoperte dalla carta da parati. A tal proposito, ecco i trucchi della nonna per pulire velocemente la carta da parati senza lasciare macchie.

I pesciolini d’argento si nascondono in questi luoghi perché odiano la luce e cercano di nascondersi quanto più possibile.

Per eliminarli in modo naturale sarà sufficiente ricorrere ad un semplice ma efficace rimedio della nonna. Creiamo una piccola trappola prendendo una patata. Scaviamo leggermente al suo interno con un coltello rimuovendo parte della sua polpa.

Mettiamo la patata all’interno di un piattino e dopo qualche ora troveremo al suo interno questi animaletti. I pesciolini d’argento saranno attirati dall’amido contenuto nelle patate.

Il consiglio in più

Se vogliamo sbarazzarci dei pesciolini d’argento e non semplicemente catturarli, usiamo anche dello zucchero e del borace. Metterne un cucchiaino dentro la cavità scavata nella patata li ucciderà.

Inoltre, i pesciolini d’argento odiano anche gli odori degli agrumi e degli oli essenziali. Se non vogliamo ricorrere al metodo della patata, sarà sufficiente mettere qualche goccia di olio essenziale nei diffusori in alcune stanze della casa.

Tra i più efficaci consigliamo i profumi agrumati come il cedro oppure la citronella, la menta piperita e la lavanda.