In molti hanno paura della parola “tumore”, di questa malattia così insidiosa, eppure, grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce, le morti sono in continuo calo.

In certi casi, però, la prevenzione può non essere sufficiente e la diagnosi precoce riguarda solo i tumori più diffusi e comuni. Per quanto riguarda i tumori rari, invece, è più difficile capire nelle fasi iniziali di cosa si tratta e spesso sono necessari esami specifici.

Per questo, altrettanto importante è prestare attenzione ai cambiamenti del nostro corpo, ogni segnale potrebbe essere un sintomo. Oggi, quindi, vedremo perché comparsa di peli e aumento di peso potrebbero essere sintomi di questo tumore difficile da diagnosticare.

Attenzione ai sintomi da non sottovalutare per una diagnosi precoce

Tutti i tumori si sviluppano da una cellula del nostro corpo che impazzisce e che inizia a moltiplicarsi all’impazzata. Non sempre un tumore diventa un cancro, per questo è importante capire la differenza tra un tumore benigno e uno maligno.

Per giocare d’anticipo sui tumori è importantissimo prestare attenzione a come il nostro corpo cambia e alle sensazioni di malessere improvviso che possiamo avvertire. La verità è che spesso tendiamo a sottovalutare questi segnali e non diamo loro l’attenzione che dovremmo.

Tra tutti i sintomi che dovrebbero far scattare la nostra attenzione c’è la comparsa di peli su tutto il corpo e l’aumento di peso improvviso e apparentemente ingiustificato. Questi potrebbero essere segnali di un tumore che colpisce una parte del corpo difficile da trattare.

Comparsa di peli e aumento di peso potrebbero essere sintomi di questo tumore difficile da diagnosticare

Esistono numerose tipologie di tumore all’ipofisi. Si tratta di una ghiandola endocrina situata sotto l’ipotalamo, alla base del cranio. Questa importante ghiandola è preposta alla secrezione di ormoni importanti per regolare le funzioni del nostro organismo, come la crescita e il funzionamento di tiroide e ghiandole surrenali.

I tumori dell’ipofisi, quindi, nascono quando una cellula della ghiandola impazzisce e inizia a moltiplicarsi. Una forma tumorale che colpisce l’ipofisi è l’adenoma ipofisario, che è di natura benigna. Pur non essendo un cancro, questa neoplasia può avere conseguenze sulla nostra salute, perché interferisce con la produzione degli ormoni.

Un sintomo comune di questo tumore sono la cefalea, l’alterazione della vista, nausea e anche l’aumento di peso e la comparsa di peli.

Una volta effettuata la diagnosi, solitamente il trattamento è la chirurgia e l’asportazione, a in certi caso è necessaria la radioterapia.