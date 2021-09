Il cambio stagione potrebbe essere un ottimo momento da sfruttare per un controllo approfondito dentro ai nostri cassetti e armadi. Specialmente se questi rimangono spesso aperti in stanze con finestre che potrebbero favorire l’accesso di tarli e tarme. Questi, vedendo golosi maglioni e mobili, non tarderanno ad intaccare l’arredamento o i vestiti pregiati, in particolare lana e seta.

Ma urge una distinzione. Le tarme sono lepidotteri che mangiano prevalentemente fibre naturali, in particolare quelle tessili, mentre i tarli fanno parte dei coleotteri xilofagi divoratori di legno.

Nel corso della lettura vedremo come eliminare rapidamente tarli e tarme da armadi e cassetti con 4 fenomenali soluzioni naturali.

Dove cercare e come riconoscerli

Una volta trovato rifugio nei cassetti, le femmine di tarma depongono le uova che, nel giro di poco, schiudono liberando le larve. Queste sono le responsabili dei buchi nei vestiti, dal momento che sfruttano i tessuti per mangiare e crescere. La loro presenza, oltre ai buchi, può essere individuata dalle tracce di escrementi lasciate in giro nel cassetto o sui vestiti.

I tarli, invece, hanno grandezza intorno ai 5 millimetri e sono neri con striature marrone scuro, a differenza delle tarme, che si presentano come farfalline in fase adulta. I tarli sfruttano le fessure del legno per deporre le uova (fino a 60) che in circa 5 settimane danno alla luce le larve. Anche in questo caso, le larve sono quelle che eroderanno il legno in profondità, mangiandolo fino alla crescita completa. Una volta adulte abbandonano il legno lasciando buchi di circa 2 millimetri.

Come eliminare rapidamente tarli e tarme da armadi e cassetti con 4 fenomenali soluzioni naturali

In presenza di questi segnali, dovremo svuotare subito gli armadi e mettere a lavare gli abiti a più di 60° o lasciarli congelare per una notte. Per prevenire il problema, utilizzeremo aromi fastidiosi per gli insetti, come possono essere le spezie. In particolare, in un sacchetto di garza metteremo delle cannella da lasciare in giro nei cassetti, utilissima contro tarli e tarme grazie all’odore pungente. Sfruttando lo stesso concetto, anche i chiodi di garofano sono ottimi repellenti da tenere nel cassetto. Per un effetto più efficace, potremmo fare un mix di stecche di cannella e chiodi di garofano.

Essenze poco conosciute

Gli oli essenziali, poi, sono ottimi nella lotta contro questi nemici degli armadi, soprattutto l’olio essenziale di patchouli. Esistono cuscinetti appositi da impregnare con appena 6 o 7 gocce di prodotto da lasciare nell’armadio per scongiurare gli insetti. Allo stesso modo, potremmo utilizzare l’olio essenziale di cedro, imbevendone un batuffolo di cotone da passare sulle superfici del legno.

