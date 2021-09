La tendenza generale è quella di scartare a priori le soluzioni più semplici, non considerando che sono quelle più geniali e, talvolta, le più efficaci. Ogni giorno ci passano sotto agli occhi rimedi domestici per problemi comuni che, non riusciamo a cogliere, ma che potrebbero rivelarsi davvero utili. Citandone uno, moltissime volte avremo sentito di come il bicarbonato possa essere impiegato in 1.000 modi diversi. Dal giardino, per dire addio all’incubo di formiche in casa e terrazzo, alle pulizie domestiche, fino alle preparazioni in cucina. E proprio in cucina dovremo essere attenti alle dosi utilizzate per non fare un pasticcio e rovinare tutto. Come fare? Sembrerà incredibile ma basta un cucchiaio per risolvere in modo geniale questo problema.

Le giuste dosi

Potremmo ritrovarci nella situazione in cui, sprovvisti di bilancia, vogliamo cimentarci con una specifica ricetta che richieda determinate quantità. Chi è solito curiosare su internet o nei libri di cucina, avrà certamente notato che non sempre le quantità sono espresse in grammi. Spesso, infatti, troviamo la dicitura “una tazza”, “un bicchiere”, “un cucchiaio” per esprimere quanto di quell’ingrediente aggiungere. Questo, suggerisce che il problema della bilancia, nella maggior parte dei casi, può essere superato con semplicissimi utensili domestici. Ma quanto pesa in realtà un cucchiaio per i vari alimenti?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sembra incredibile ma basta un cucchiaio per risolvere in modo geniale questo problema

Prima di tutto, è doveroso fare una piccola aggiunta, visto che valuteremo quanto pesa un cucchiaio (da minestra) e un cucchiaino da tè. Partiamo con la misurazione più comune che possa esserci: la farina. Ogni cucchiaio di farina colmo corrisponde a 20g mentre un cucchiaino da tè sono circa 10g. Dunque, sapendo che per fare la pasta in casa servono 100g di farina e un uovo, utilizzeremo 5 cucchiai pieni di farina per il nostro impasto. Gli stessi parametri valgono anche per il bicarbonato o lo zucchero di cui, ad esempio, potremmo aver bisogno nella quantità di 120g per una crema al mascarpone. Saranno sufficienti 6 cucchiai pieni da aggiungere alla crema.

Burro, olio, pan grattato

Il misurino più vecchio del Mondo torna utile anche per le pesature che vanno oltre le polveri come ad esempio il burro. Questo, se considerato fuso, trova il suo peso in 15g nel cucchiaio e 7g nel cucchiaino.

Se in una focaccia pugliese viene indicato di aggiungere 1 cucchiaio d’olio, staremo mettendo nel composto 12g, mentre saranno 6g nel caso di un cucchiaino. In ultimo, a seconda di quanto fine, il pangrattato corrisponde a circa 15g al cucchiaio.

Approfondimento

Non olio burro e grassi ma questo segreto degli chef rende la pasta sempre cremosissima