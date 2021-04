Le uova sono un alimento utile per le più varie preparazioni in cucina. Proprio per questo motivo può capitare di comprarne in grandi quantità. Se le uova superano la data di scadenza, però, è bene evitare di consumarle. In questo caso però possiamo impiegarle per diversi utilizzi. La nostra Redazione, infatti, è da sempre contro gli sprechi e grazie a questi utilizzi avremo grandi benefici senza sprecare nulla. Ecco perché tutti stanno conservando le uova scadute: vediamolo insieme.

Per i capelli

Le uova sono ricche di ferro e vitamine del gruppo B. Proprio queste ultime, svolgono un’azione nutriente nei confronti dei nostri capelli. Pertanto, possiamo utilizzarle per creare delle maschere che renderanno più forti e lucenti i capelli. Per preparare la nostra maschera mischiamo il tuorlo di due uova con un cucchiaio di olio d’oliva ed un po’ d’acqua. Dopo aver bagnato i capelli, applichiamo la nostra maschera e la lasciamo agire per circa 10 minuti. Dopodiché, risciacquiamo con abbondante acqua fresca per ottenere dei capelli luminosi e rinvigoriti.

Contro le punture d’insetto

Possiamo utilizzare le uova per alleviare il dolore che lasciano le punture di zanzare e insetti. Per farlo, possiamo creare un prodotto a base di uova e aceto di sidro di mele. Applicarlo sulle punture d’insetto aiuterà a far passare prima la puntura.

Per avere un effetto illuminante

Con l’albume d’uovo possiamo creare una maschera per il viso che ci regalerà un effetto illuminante. Per realizzarla, ci servirà un albume d’uovo, 2 cucchiai di yogurt bianco, 2 cucchiai di miele, mezzo bicchiere d’acqua e 80 grammi di farina d’avena. Dopo averli mescolati, applichiamo la maschera sul viso e la lasciamo agire per circa 15 minuti. Le proprietà idratanti dell’albume, dello yogurt e del miele ci lasceranno una pelle liscia e naturalmente luminosa.

Per le pentole

I gusci delle uova possono essere utilizzati per pulire le nostre pentole. Infatti, se mettiamo acqua e sapone per piatti in una bacinella, aggiungendo i gusci delle uova potremo rimuovere le macchie più ostinate. Questo perché il guscio permette un’azione abrasiva che non ci farà rovinare le nostre stoviglie.

Ecco perché tutti stanno conservando le uova scadute. Esse sono utili a 360 gradi: dalla salute dei capelli a quella della pelle ed anche per pulire le nostre stoviglie.

