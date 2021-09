Le nostre case per quanto sicure a volte possono nascondere piccole insidie. Piccole di dimensioni ma non riguardo agli effetti. Settembre può essere l’occasione per risolvere questo problema. Allora attenzione a blatte e scarafaggi in casa che contaminano i cibi e trasmettono gravi malattie.

Presenze invisibili in casa

La cosa peggiore che si possa avere in casa sono i piccoli insetti. Sono di pochi millimetri come le cimici da letto oppure invisibili all’occhio come gli acari. Per chi abita in campagna è possibile anche trovare delle pulci o delle zecche, soprattutto legate alla presenza degli animali.

Di certo nelle case e negli appartamenti di città la presenza degli acari è abbastanza comune. Non sono i soli che si possono trovare in casa. A volte si ha a che fare con blatte e scarafaggi che oltre a nascondersi possono portare anche brutte malattie.

Attenzione a blatte e scarafaggi in casa che contaminano i cibi e trasmettono gravi malattie

Le blatte sono animali che possiamo trovare in casa a volte a nostra insaputa. In genere si nascondono di giorno negli angoli bui. Entrano nelle abitazioni attraverso scatole o sacchetti di cipolla e patate riposti nei depositi mal conservati. Alcune blatte amano le vecchie case e gli ambienti umidi. Altre volte le troviamo nei soffitti o sulle terrazze, poiché risalgano i tubi di scolo dell’acqua.

Di notte escono in cerca di cibo preferendo quelli zuccherati o ricchi di amido come il pane. Non sono degli insetti sicuri e possono provenire da fogne o dalla spazzatura esterna e lasciare sui cibi i loro escrementi. Le blatte infatti mentre mangiano rigurgitano in parte il cibo che stanno consumando e possono anche defecarci sopra. In questo modo diventano un pericoloso vettore di malattie non solo per gli uomini, ma anche per gli animali domestici.

Le blatte possono trasmettere all’uomo agenti patogeni che provocano dissenterie batteriche, febbre tifoidi, botulismo e colera. Ma possono trasmettere anche virus come quelli della poliomielite.

Rimedi contro le blatte

La prevenzione è la cosa migliore per impedire che le blatte diventino una colonia. In genere se si nota la presenza di diversi individui è meglio allarmarsi, poiché significa già un insediamento stabile. In questo caso conviene ricorrere a disinfestazioni specifiche. Si potranno utilizzare veleni in polvere da sistemare ai vari angoli e nei punti di passaggio verso gli alimenti, da lasciare per diversi giorni.

Ma la cosa migliore è la prevenzione attraverso il controllo delle derrate alimentari e la pulizia accurata. Bisogna anche ben chiudere gli alimenti e renderli inaccessibili. In questo modo si può garantire la sicurezza alla propria vita domestica.

Per prevenire la presenza e allontanare le blatte molto utili sono le foglie di alloro. Si possono lasciare accanto ai punti nevralgici per dissuasione a questi pericolosi animaletti. Un consiglio utile ed efficace.