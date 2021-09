Ci si può risvegliare al mattino con una fastidiosa sensazione di prurito sulla pelle. Si pensa alla puntura di un insetto, ma potrebbe anche dipendere dalla cattiva pulizia domestica. Ecco allora l’errore madornale che oltre a non eliminare gli acari da casa favorisce allergie e asma.

Gli acari sono degli insetti amanti della polvere e con essa viaggiano dappertutto. Hanno il vantaggio d’essere piccolissimi, leggeri e invisibili all’occhio umano. Preferiscono annidarsi fra le lenzuola, sui cuscini e nei materassi e su tutto ciò che è tappezzeria, come tendaggi e tappeti, ma anche nei vestiti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se si annidano nei letti è perché gli acari si nutrono delle squame della pelle umana, peli e forfora. Amano gli ambienti umidi e una temperatura fra i 20 e i 25 gradi. Molto presenti in estate cominciano a diminuire gradualmente verso l’inverno.

L’errore madornale che oltre a non eliminare gli acari da casa favorisce allergie e asma

Sembra che il 50% dei casi di asma dipende proprio dalla presenza degli acari nella polvere. Questi piccoli animaletti possono provocare dei semplici starnuti, ma anche rinite allergica e asma. Tutto dipende dalla persona, poiché gli acari di per sé sono animali innocui. Ciò che provoca reazione sono soprattutto le loro feci. Le troviamo non solo dove vivono, come nel letto o nella polvere, ma anche galleggianti nell’aria. Le feci sono molto irritanti per i soggetti che ne sono sensibili.

Come eliminare gli acari

L’80% degli acari che vivono in una casa sono presenti nella stanza da letto e anche nel letto. Le lenzuola non sono sempre quel morbido abbraccio della sera prima di chiudere gli occhi.

Un modo per eliminarli dalle lenzuola è di fare un lavaggio in lavatrice a più di 60 gradi. L’effetto è di uccidere gli acari ma non di eliminare completamente le loro sostanze fecali.

Un errore importante quando si pulisce la stanza da letto è di spazzare e togliere la polvere come si fa normalmente. Questo gesto abitudinario non fa altro che rimettere gli acari in circolazione nell’aria. Si diffondono così dappertutto, provocando proprio quelle reazioni allergiche, che un’accurata pulizia voleva evitare.

Il modo giusto di pulire

La cosa migliore per eliminare gli acari è di passare direttamente un panno bagnato su mobili, specchi, tavoli e lavare i pavimenti. Perciò meglio non passare lo spolverino della polvere e nemmeno ramazzare con la scopa. Potrebbero andar bene anche quei panni che catturano la polvere senza disperderla nell’aria.

Per gli oggetti in stoffa come materassi, cuscini, tappeti, moquette ecc., lo strumento da usare è l’aspirapolvere, con il filtro contro le sostanze allergeniche. Lavoro da fare 2 o 3 volte a settimana.

Ecco dei semplici consigli che permettono di ridurre la presenza di questi animaletti, ospiti poco graditi del nostro letto.

Da tenere d’occhio anche blatte e scarafaggi nascosti in casa.