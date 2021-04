Sentire odore di chiuso e di aria viziata varcando la soglia di casa, non è una sensazione piacevole per nessuno.

Per evitare questo inconveniente, la prima cosa da fare tutte le mattine, è quella di aprire tutte le finestre di casa e arieggiare le stanze.

Il ricambio di aria è importante, per assicurarsi la presenza di aria fresca nelle stanze e far andare via l’aria viziata piena di vapore e di anidride carbonica.

È sufficiente tenere aperte le finestre per tre o quattro minuti circa, in modo che si crei in casa una corrente di aria, specialmente quando i termosifoni non sono accesi, cioè al mattino presto.

Oppure si può ricorrere all’acquisto di serramenti “evoluti”, che fanno arieggiare la casa perché dotati di un sistema che permette una costante ventilazione, senza richiedere l’installazione di un impianto.

Sul mercato ce ne sono diversi, a secondo della tecnologia usata e del produttore.

Poiché non è sempre possibile attuare questi sistemi ne’ tantomeno si può, specialmente in inverno, quando fa molto freddo, non tenere i termosifoni accesi, e avere finestre aperte ovunque, suggeriamo una semplice soluzione.

In questo articolo spieghiamo, come eliminare l’aria viziata da casa e sentire sempre odore di primavera mettendo insieme questi semplici ed economici ingredienti che tutti possono avere o sono facilmente reperibili.

La soluzione non richiede molto tempo, è semplice da preparare e si respirerà il profumo di fiori che più si gradisce.

Ecco come eliminare l’aria viziata da casa e sentire sempre odore di primavera mettendo insieme questi semplici ingredienti

Se si desidera avere una casa che odora e profumi di fresco, ecco il semplice metodo da provare.

Occorrente

a) 100 grammi di ammorbidente in perle;

b) 4 cucchiai di bicarbonato di sodio;

c) 125 ml di acqua calda;

d) un recipiente spray.

L’ammorbidente in perle si può acquistare con le fragranze che più si gradiscono.

Procedimento

In un contenitore versare tutti gli ingredienti, attendere che l’ammorbidente in perle si sciolga e mescolare il tutto.

Versare la soluzione ottenuta nel recipiente spray, aiutandosi con un imbuto.

Fornire lo spruzzino di un etichetta che indichi il tipo di prodotto, per non confonderlo con altri.

Procedere è molto semplice, basta vaporizzare nell’aria per due o tre volte la soluzione. Si sentirà immediatamente in casa un piacevole profumo e i cattivi odori spariranno.