In un mondo sempre connesso, dove si ha la necessità di condividere quello che si fa quotidianamente, c’è spesso la voglia di fare la foto quasi perfetta. Ognuno di noi ha i propri modelli di riferimento: chi i grandi fotografi e chi invece gli influencer o travel blogger.

Quando si guardano le foto sui vari profili social si rimane colpiti dai colori che ad esempio ha il mare, il verde pieno delle piante o anche il blu del cielo. Ovviamente tutti sanno che le foto possono essere modificate.

I sistemi più usati sono Lightroom e Photoshop, se si è un pochino esperti. Sennò delle semplici app vanno bene lo stesso. Oggi vogliamo spiegare come modificare le nostre foto come un vero influencer o travel blogger.

La modalità automatica

Quasi tutte le foto che si scattano con il proprio smartphone vengono realizzate con l’automatico. Questo vuol dire che non si possono modificare l’ISO, la velocità di otturazione e altre tecniche fotografiche. Ma bisogna accontentarsi di quello che consiglia il nostro smartphone.

Ci sono i preset

Quello che, però, noi possiamo invece fare è lavorare sulla post-produzione dell’immagine, quindi su come modificare le nostre foto come un vero influencer o travel blogger. Online esistono delle applicazioni che offrono i preset. Questi si usano per rendere la gallery del nostro social tutta cromaticamente omogenea. Non è un filtro, perché questo viene applicato sopra la foto, i preset lavorano invece internamente alla foto.

Online, dunque, esistono moltissime applicazioni che offrono dei preset finiti, alcuni gratuiti altri a pagamento. Per applicare sulla foto il preset scelto bisogna avere sul proprio dispositivo l’applicazione Lightroom, anche questa in parte gratuita e in parte no. Una volta deciso quale preset usare, la foto si aprirà direttamente su Lightroom e sarà necessario applicare questo preset alla nostra foto. Ed ecco come avere delle ottime foto per i nostri social da condividere con il mondo intero.

