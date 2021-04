Il garage è un po’ come la nostra seconda casa. Per questo avere la certezza che sia protetto è importante, per evitare che ci vengano rubate cose a cui teniamo molto, come l’auto, le biciclette o gli attrezzi da giardinaggio.

Per avere un garage sicuro ed evitare spiacevoli inconvenienti in realtà basta poco. È sufficiente seguire alcune semplici accortezze che verranno proposte qui di seguito. Infatti, è questa la pratica guida per avere il garage sicuro e protetto da subito senza doversi preoccupare mai più. Vediamola con l’aiuto della nostra Redazione.

Bloccare l’entrata

Se vogliamo evitare che qualche malintenzionato si intrufoli nel box, dobbiamo proteggere innanzitutto l’ingresso principale. Se abbiamo una saracinesca datata e arrugginita, probabilmente appena verrà forzata leggermente cederà. La soluzione è quindi optare per una nuova serranda blindata.

Basta rivolgersi ad un buon fabbro per averla su misura per l’entrata del garage. Avremo così un ingresso più protetto e resistente da eventuali incidenti o danni subiti.

Fare un sopralluogo del box

Possiamo anche ispezionare noi stessi le condizioni del box. Per verificare se ci sembra tutto sicuro o se c’è qualche punto che andrebbe protetto.

Ad esempio, se dovessimo notare un angolo in ombra o una finestra poco protetta, potremmo decidere di installare delle luci con sensori di movimento. In questo modo, qualora dovesse intrufolarsi qualcuno la notte in uno di questi punti si accenderebbe la luce. Ed il ladro potrebbe essere sollecitato a darsela a gambe.

L’ultimo passaggio riguarda l’installazione di un sistema di antifurto efficiente. Questa scelta dipende anche dal costo che siamo disposti a sostenere per proteggere il nostro box e da quello che teniamo all’interno.

Infatti, sebbene possa essere una soluzione non proprio economica, aiuterebbe a garantire la sicurezza di beni importanti come la nostra auto.

È questa, dunque, la pratica guida per avere il garage sicuro e protetto da subito senza doversi preoccupare mai più. Se l’articolo è stato d’aiuto consigliamo la lettura di tre pratici consigli per usare al meglio la stufa elettrica e risparmiare sulla bolletta.