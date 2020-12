Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nella nostra tradizione culinaria, non c’è piatto più versatile del risotto. Il risotto è stato reinterpretato in mille modi per creare un’infinità di ricette sfiziose, saporitissime e spesso curiose. Dai più classici ai più particolari, i risotti riescono sempre ad essere i protagonisti di ogni pasto.

Ma se vogliamo stupire veramente la famiglia e gli ospiti, esiste un trucchetto semplicissimo per rendere il risotto ancora più particolare. Oggi scopriremo come preparare un risotto blu, e senza nessun colorante!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco il trucco semplicissimo per fare il risotto blu e stupire tutta la famiglia.

Basta un pizzico di bicarbonato

Per fare il risotto blu basta pochissimo. Scegliamo un ingrediente dal colore viola che si adatta bene all’utilizzo nei risotti. Ideali sono ad esempio i cavolfiori viola, oppure il cavolo cappuccio viola, o il radicchio rosso.

Il trucco semplicissimo per fare il risotto blu e stupire tutta la famiglia consiste nel preparare un brodo con il nostro ingrediente colorato, e poi aggiungere un pizzico di bicarbonato per farlo diventare blu. Utilizzando il brodo blu per cuocere il riso, anche il nostro risotto diventerà blu. Vediamo più nel dettaglio i passaggi per creare un risotto blu.

Prepariamo il risotto con il brodo blu

Laviamo e affettiamo il nostro ingrediente di partenza, come ad esempio il cavolfiore viola, il cavolo cappuccio o il radicchio. Mettiamo l’ingrediente a cuocere in un litro d’acqua salata. Quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione, aggiungiamo il nostro ingrediente e lasciamo cuocere fino a quando l’acqua sarà completamente colorata. Poi estraiamo l’ingrediente, e aggiungiamo un cucchiaino di bicarbonato al brodo. Il brodo assumerà un bel colore blu acceso.

Ora non ci rimane che procedere come sempre alla preparazione del risotto. Possiamo condire il nostro risotto blu con i nostri ingredienti preferiti, anche dal sapore forte, come ad esempio frutti di mare, o formaggio. Possiamo anche reinterpretare in chiave colorata una ricetta tipica della tradizione: il risotto porri e noci.