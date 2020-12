Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi vogliamo suggerire 3 ingredienti per preparare un antipasto per le feste che conquisterà tutta la famiglia. È una ricetta che può considerarsi un ottimo antipasto che un eccellente secondo piatto. Non solo è una pietanza molti gustosa e semplice da preparare, ma considerato che si può cucinare prima è utile da inserire in un menù impegnativo come quello di Natale. Stiamo parlando della torta salata radicchio rosso e gorgonzola.

Vediamo dunque 3 ingredienti per preparare un antipasto per le feste che conquisterà tutta la famiglia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Necessitiamo quindi di:

1 rotolo di pasta sfoglia;

400 gr di radicchio rosso;

250 gr di gorgonzola.

Per la pasta sfoglia si può utilizzare quella già pronta senza inficiare la buona riuscita del piatto.

Spostiamoci ai fornelli

Si comincia con il lavare il radicchio, scolarlo dell’acqua in eccesso e tagliarlo a listarelle. Dunque ridurre il gorgonzola a pezzetti. Foderare poi una pirofila con della carta da forno, oppure utilizzare la stessa carta presente nella confezione di pasta sfoglia. In questo caso eliminare la carta in eccedenza per evitare che si bruci. Adagiarvi il rotolo di pasta sfoglia. Con i rebbi di una forchetta bucare la superfice in maniera uniforme. Questa operazione è utile per evitare che il fondo della pasta si gonfi sotto il ripieno. Inoltre in questa maniera si favorisce una cottura uniforme. Stendere quindi il radicchio sulla sfoglia e coprire con i pezzetti di gorgonzola. Regolare la sapidità. Cuocere in forno preriscaldato a 180° per 30 minuti.

La torta potrà essere servita calda, dopo qualche minuto di riposo o tiepida.

Un tocco di Natale

Per il pranzo di Natale suggeriamo di tagliare un pezzetto di pasta sfoglia prima di stenderlo nella teglia ed usare i ritagli per creare un albero sulla superfice. Basterà ricavare delle strisce di lunghezza a scalare e porle a piramide sulla superfice, come a disegnare un albero stilizzato. Spennellare dunque con del tuorlo d’uovo i ritagli ed i bordi della torta per ottenere un colore dorato.

Ecco svelati 3 ingredienti per preparare un antipasto per le feste che conquisterà tutta la famiglia.

Buon appetito.