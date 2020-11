Durante il periodo estivo, quando la pelle è molto esposta ai raggi solari, potrebbero comparire delle macchie scure sulla pelle, soprattutto del viso. Esse compaiono a causa dell’eccessiva produzione di melanina.

La melanina è alla base della colorazione della pelle umana. Essa è un pigmento cutaneo che, se esposto al sole, tende a scurirsi e a far prendere alla pelle quel colore brunastro. Le macchie scure possono comparire per differenti ragioni: a causa dell’invecchiamento, dopo ferite o bruciature e in seguito a squilibri ormonali.

Le macchie della pelle sono considerate inestetismi. Quando compaiono sulla persona, spesso questa vorrebbe eliminarle. Come eliminare in modo efficace le macchie della pelle è possibile grazie a sedano e carota.

Gli olii essenziali a servizio della pelle

Tra i rimedi naturali che possono aiutare a schiarire le macchie della pelle e addirittura a farle scomparire troviamo gli olii essenziali di sedano e carota.

Per combattere le macchie brune della pelle, ecco che si interviene con l’estratto di sedano. Ricavata per distillazione dei semi, l’essenza di sedano (10 gocce) diluita in olio (30ml) passata sulle macchie le schiarisce. Se usato costantemente aiuta a prevenire la formazione di altre macchie.

Insieme a quello di sedano, l’olio essenziale di carota ottiene lo stesso effetto schiarente. Ciò è dovuto alle proprietà intrinseche di questo ortaggio e in questo caso dei semi. Basta passare poche gocce sulla parte e massaggiare.

Un altro olio usato come azione preventiva al formarsi di macchie della pelle è quello di lampone. Ricco di vitamina E, carotenoidi, acido gallico e acidi grassi, il lampone protegge la pelle dai raggi del sole e dai radicali liberi. Facilmente acquistabile in erboristerie specializzate, deve essere usato nei giorni prima e dopo l’esposizione al sole.

L’ultimo olio che combatte l’inscurirsi di sezioni della pelle è quello ricavato dalla macerazione dei fiori di giglio. Questo fiore contiene alcaloidi steroidei che agiscono sulle macchie e le riportano a una pigmentazione chiara.

Come eliminare in modo efficace le macchie della pelle è possibile grazie a sedano e carota, e altri rimedi. Provare per credere.