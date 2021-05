Utilizzare una borraccia per l’acqua è una scelta amica del pianeta. Evitando di comprare l’acqua nelle bottigliette, infatti, si inquina di meno. Ma non è questo l’unico vantaggio: passare alla bottiglia riutilizzabile permette anche di risparmiare.

C’è qualche svantaggio? Per alcuni, è la puzza che si crea nella bottiglia. Ovviamente la si può prevenire con una pulizia regolare. Ma se ormai è troppo tardi e occorre correre ai ripari, fortunatamente c’è una soluzione. Ecco come eliminare il cattivo odore dalla borraccia grazie a un ingrediente che molti hanno già in casa.

Mai trascurare la pulizia della bottiglia riutilizzabile dell’acqua

Se si vuole passare alle bottiglie riutilizzabili, c’è una precauzione da prendere: non bisogna dimenticare di lavarle. Gli ambienti bui e umidi, infatti, favoriscono il proliferare dei batteri. La borraccia rischia dunque di diventare l’ambiente perfetto per muffe e germi.

In molti lavano la bottiglia riutilizzabile quando capita, magari una volta a settimana. Non è abbastanza: gli esperti dell’Università del Wisconsin raccomandano di farlo tutti i giorni. Per la pulizia quotidiana, bastano acqua calda e normale sapone per i piatti. Sarebbe bene inoltre, una volta a settimana, igienizzare la borraccia. Si può farlo mettendola in lavastoviglie.

Non è solo una indispensabile questione di igiene. Una pulizia accurata serve anche per far durare di più la borraccia. Infatti, i batteri e le muffe sono responsabili dei cattivi odori. Quando questi persistono, alcuni finiscono per arrendersi e buttare via la bottiglia riutilizzabile.

Esiste un modo naturale per ovviare al problema? Fortunatamente, sì. E non richiede nemmeno di acquistare prodotti specifici. Ecco come eliminare il cattivo odore dalla borraccia grazie a un ingrediente che molti hanno già in casa.

Come lavare la borraccia con la senape per eliminare i cattivi odori

La maggior parte delle persone ha in casa un barattolo di senape. Ma in pochi sanno che questo condimento non è utile solo per insaporire il cibo. Si tratta anche di un ottimo alleato per eliminare i cattivi odori. In particolare, può essere utilizzato per lavare la borraccia.

Ecco come procedere: versare nella borraccia un cucchiaino di senape, poi riempirla con dell’acqua calda. Chiudere la bottiglia e agitarla vigorosamente. Risciacquare e godersi la bottiglia priva di odori molesti! Questo trucchetto funziona a meraviglia anche con altri contenitori, come i barattoli in vetro o i contenitori in plastica per il cibo. Ecco come eliminare il cattivo odore dalla borraccia grazie a un ingrediente che molti hanno già in casa!

