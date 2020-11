Cavolo, cavolfiore e broccoli sono delle verdure buonissime. Le ricette da realizzare sono sempre tante. Ma hanno tutte in comune una cosa. Queste verdure vanno prima di tutto lessate. E lo sappiamo bene che ogni volta che prepariamo broccoli e cavoli la cucina avrà un brutto odore per giorni. Esiste un modo per evitarlo?

Cavolo, broccoli e cavolfiore

Queste verdure sono tra gli ortaggi più nutrienti. La famiglia del cavolo è vasta. Il nome scientifico del cavolo è Brassica oleracea, ma tra le sue varietà abbiamo il cavolfiore, il cavolo cappuccio e tanti altri. La cosa che accomuna tutti questi ortaggi è il cattivo odore che emanano in cottura. Soprattutto se l’ortaggio viene direttamente dal contadino di fiducia o dal nostro orto.

Come eliminare da casa quel fastidioso odore di broccoli e cavoli

Esistono diversi trucchi per attenuare il cattivo odore. Vediamo quali:

a) con il limone: che si tratti di cottura in pentola o in pentola a pressione, basta aggiungere qualche spicchio di limone all’acqua. In questo modo il limone assorbirà gran parte dell’odore.

b) Una foglia d’alloro: stessa cosa del limone. Se non volete alterare il sapore del vostro cavolo, basta aggiungere in acqua di cottura una foglia d’alloro.

c) Un po’ di mollica di pane: esattamente. Basta prendere della mollica di pane, la imbeviamo con un po’ di limone o aceto e la mettiamo nell’acqua di cottura.

Oltre a questi metodi, si possono anche aggiungere delle patate o usare dell’aceto bianco. Tutto in cottura. Ma quelli più efficaci sono sicuramente il limone, l’alloro e la mollica.

Ora che abbiamo scoperto come attenuare il cattivo odore dall’interno, passiamo all’esterno. Infatti è inevitabile che esca un po’ di vapore maleodorante dal coperchio o dalla valvola. Cosa fare?

Basta mettere vicino alla pentola una tazzina con dell’aceto.

Se a fine cottura si sente ancora quell’odore pungente, si può mettere a cuocere un po’ d’acqua con una foglia di alloro. In questo modo si eliminerà completamente ogni residuo dall’ambiente.

Ed ecco qualche trucco su come eliminare da casa quel fastidioso odore di broccoli e cavoli. Una volta cotti, siamo pronti a preparare qualche gustosa ricetta. Per qualche idea, cliccare qui.