I buoni postali sono un buon investimento per i piccoli risparmiatori che non possono correre i rischi del mercato. Il vantaggio di questo prodotto è garantito dallo Stato italiano. Non hanno costi e il risparmiatore può richiedere la cifra investita in qualsiasi momento.

La sostanziale differenza tra i buoni e i Titoli di Stato è che, chi investe in buoni, può stare più tranquillo dal punto di vista dei rischi di un investimento. I buoni, sono garantiti dallo Stato mentre i Titoli un po’ meno. Per esempio, Il rimborso dei buoni si può essere richiedere in qualsiasi momento. Ciò vuol dire che se l’investitore si trova in stato di necessità, se rinuncia agli interessi che avrebbe potuto maturare, può rientrare del capitale versato. Ecco qual è il miglior prodotto postale per conservare i nostri risparmi.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Vantaggi fiscali

Dal punto di vista fiscale, i buoni fruttiferi sono tassati al 12,5%, non hanno nessuna imposta di bollo fino a 5.000 euro. Se si supera questa cifra, diventa del 0,2 per mille. Il risparmiatore per la gestione del deposito bancario sul quale ha inserito il Titoli di Stato, paga delle spese che non sono superiori ai 10 euro a semestre. I buoni postali non hanno alcun costo, per l’emissione e per il rimborso.

Vediamo quali sono i tipi di buoni.

a) Buono ordinario: si investe per 20 anni il capitale e l’interesse maturato è dello 0,60%.

b) Buono 4 anni risparmio semplice. Interesse maturato 0,25%

c) Buono dedicato ai minori con il vincolo di scioglierlo solo alla maggiore età. Interesse del 2,50%

d) Buono 3×2, se si vuole investire per 4 anni. Interesse del 0,30%.

e) Buono per ripartire, se vuoi investire fino a 16 anni, Interesse del 1,25%.

f) Buono soluzione eredità dedicato ai beneficiari di un processo successorio concluso in Poste Italiane. Interesse dell’1%.

Il buono risponde a molte esigenze

Questo prodotto è stato pensato per rispondere alle varie esigenze di chi desidera investire. Dal risparmio che viene pensato per il minore, a varie opportunità per l’investitore che non può fermare il capitale per molti anni.

Questo tipo di investimento consente, in pochi anni, di far fruttare un interesse sul capitale investito. Inoltre, consente di scegliere il prodotto che più interessa. Non vincola a quel prodotto, permette di ritirare il capitale anche senza aspettare il fruttare degli interessi. Questa è una cosa importante in quest’epoca in cui i prodotti devono essere flessibili alle esigenze degli investitori. Ecco qual è il miglior prodotto postale per conservare i nostri risparmi.