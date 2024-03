Cosa attendere a Wall Street nei prossimi giorni? Come gli analisti valutano ora Microsoft?

Secondo il sondaggio Reuters, la Federal Reserve potrebbe ridurre il tasso d’interesse di riferimento a giugno, attendendo ulteriori dati sull’inflazione. Gli economisti ritengono che la FED potrebbe segnalare meno tagli nei tassi per il resto dell’anno rispetto alle precedenti aspettative. Il presidente Jerome Powell ha indicato che un allentamento delle politiche potrebbe essere “appropriato”. Tuttavia, l’inflazione persistente e un forte mercato del lavoro potrebbero ritardare i tagli anticipati. Gli economisti prevedono che l’inflazione Pce raggiungerà il 2,2% quest’anno, ma altre misure resteranno oltre il 2% fino al 2026. Non c’è un chiaro consensus sull’entità dei tagli dei tassi quest’anno, ma la maggior parte vede un allentamento di tre quarti di punto percentuale o meno.

Cosa attendere a Wall Street nei prossimi giorni? I livelli di breve termine

La seduta di contrattazione del 12 marzo si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.005,49

Nasdaq C.

16.225,64

S&P500

5.175,27.

Per il momento situazione grafica non è cambiata. A cosa potrebbe portare il ribasso di venerdì scorso? Possiamo dire che quello swing sia stato già archiviato? Quali sono i pericoli?

Dal punto di vista grafico, secondo i dettami dell’analisi tecnica classica, per il momento, potrebbero iniziare ritracciamenti anche superiori al 5/7% se le chiusre di contrattazione di questa settimana saranno inferiori ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

38.335

Nasdaq C.

15.862

S&P500

5.056.

In sostanza, fino a quando non verrà segnato un minimo decrescente sul time frame settimanale (in chiusura del time frame), le probabilità di breve termine rimarranno al rialzo.

Guardando in ottica di più ampio respiro, quali sono i livelli di prezzo che manterranno al rialzo la tendenza annuale nel prossimo trimestre?

Dow Jones

37.000

Nasdaq C.

14.423

S&P500

4.665.

Per il momento, nonostante molti continuino a gridare alla bolla speculativa, la tendenza si mantiene saldamente riailzista su tutti i time frame considerati. Cosa attendere a Wall Street nei prossimi giorni? Attenderemo gli sviluppi.

Focus sulle azioni Microsoft

Prezzo degli ultimi giorni intorno a 404 dollari circa con raccomandazione* degli analisti Buy e target 465,70 per azione. Da inizio anno le azioni hanno segnato il minimo a 365,82 e il massimo a 420,04.

Al momento il POC annuale (Punto dove sono avvenuti la maggioranza degli scambi) passa intorno ai prezzi attuali. Quello dello scorso anno invece, in area 360. In base alla tecnica del Profilo volume, questi livelli di prezzo in futuro, in caso di ritracciamento, potrebbero fungere da supporto.

Al momento, le labbra, denti e mascella dell’Alligator indicator sono impostati al rialzo su base mensile e trimestrale, questo è un segnale rialzista di medio lungo termine.

Negli ultimi giorni i prezzi al ribasso sono stati fermati dalle “labbra” dell’Alligator sul time frame settimanale. I prezzi dai livelli attuali potrebbero ripartire al rialzo?

*NB Dati letti dal sito Marketscreener

