Riaperto ufficialmente il bando di concorso per 304 funzionari a tempo indeterminato con riduzione delle prove previste a un solo questionario

Una novità interessante si prospetta per molti concorsisti che erano in attesa di novità. E soprattutto per quanti potranno ora approfittare della riapertura dei termini per iscriversi. Ma dovranno affrettarsi, visto che ci sarà poco tempo a disposizione per inoltrare la domanda. Da mesi non si avevano novità per questo bando che era stato indetto nel luglio 2021 (Decreto dipartimentale 61/2021) e che prevedeva l’assunzione a tempo indeterminato presso il MIUR. Ma la Gazzetta Ufficiale del 19 aprile ha sorprendentemente modificato le condizioni di accesso per 304 funzionari di ruolo non dirigenziale da inquadrare nell’area funzionale III del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Non è la prima volta che succede, visti anche i cambi organizzativi all’interno della burocrazia statale, così come delle modalità di selezione del personale. Di certo, però, i cambiamenti sono radicali, visto che non solo si è riaperto ufficialmente il bando di concorso per 304 fortunati vincitori, ma sono cambiate radicalmente le metodologie di accesso.

Le novità

Andando per ordine, i nuovi interessati avranno tempo fino al 5 maggio per presentare la domanda di partecipazione. Questa dovrà pervenire tramite mezzi digitali e mediante utilizzo dell’identità digitale SPID. Quanti erano già iscritti non dovranno invece effettuare alcuna ulteriore iscrizione.

La prova preselettiva, che era prevista dall’articolo 11, è stata soppressa. Lo stesso vale anche per la prova orale, che non si terrà più. Ciò significa, in sintesi, che chiunque presenti domanda potrà accedere alla prova scritta direttamente. Questa consisterà in una serie di 40 quesiti a risposta multipla da effettuare tramite ausilio di mezzi informatici. La tipologia di domande cambierà per ciascun profilo di riferimento. Il primo e più ricercato dei profili è quello di funzionario amministrativo, giuridico e contabile. Poi, si selezionano funzionari in ambito socio-organizzativo e gestionale. Infine, si ricercano alcuni profili addetti a comunicazione e informazione, così come in ambito informatico-statistico.

Di questi quesiti, a prescindere dal profilo, 8 saranno relativi a problematiche organizzative e gestionali. Si tratterà di una componente che servirà a valutare la capacità gestionale ed analitica dei candidati. La prova scritta, per essere superata, dovrà ricevere una valutazione di 21 punti su 30 complessivamente attribuibili.

Infine, la prova potrà svolgersi in sedi decentrate suddivise per ambito regionale o interregionale. L’avviso di convocazione, ad ogni modo, sarà presentato con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data di svolgimento della stessa. L’avviso, pubblicato sul sito internet, avrà valore di notifica. Meglio dunque mantenere un’attenzione costante per osservare gli aggiornamenti.

