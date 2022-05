Il 2021 ha portato con sé grandi novità in ambito lavorativo, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Parliamo spesso dei nuovi concorsi banditi dalla PA, come nel caso della nuova procedura di selezione straordinaria per la scuola. In realtà, anche i privati stanno aprendo le porte a tantissimi professionisti e giovani alle prime armi, come nel caso del consorzio Despar. Presente in ben 17 Regioni italiane, rappresenta una delle più grandi realtà della Grande Distribuzione sul territorio italiano.

Di origine olandese, deriva dall’insegna SPAR e fa la sua prima apparizione in Italia negli anni ’60, precisamente in Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

Proprio di recente, la concessionaria Despar per il Nord-Est, la s.r.l. Aspiag Service, ha annunciato l’apertura di ben 60 nuovi punti vendita in Lombardia.

A queste aperture seguirà l’assunzione di ben 1.600 nuovi posti di lavoro per cassieri, addetti alle vendite, operatori incaricati di rifornire gli scaffali. Ma anche addetti ai diversi reparti del supermercato, tra cui pescheria ed ortofrutta, ed altri faranno il loro ingresso da qui a breve.

Le nuove aperture e l’ondata di assunzioni dovrebbero iniziare nell’anno in corso e concludersi nel 2026.

Vediamo come candidarsi e quali sono le posizioni già aperte.

In arrivo 1.600 nuove assunzioni per tantissimi profili in un importante marchio della Grande Distribuzione Organizzata

Per candidarsi, basta entrare nella sezione Lavora con noi al sito internet del marchio ed ecco che appariranno tre opzioni. Possiamo scegliere il settore professionale di nostro interesse tra sedi, punti vendita e agrologic.

In alcuni casi, si richiederà di selezionare la Regione d’interesse tra il Triveneto, la Lombardia e l’Emilia Romagna. I posti disponibili riguardano anche altre categorie professionali rispetto agli operatori della GDO precedentemente elencati. Infatti, troviamo posizioni aperte anche nei settori di marketing, formazione, gestione del personale, sicurezza e logistica.

Basta cliccare sull’offerta prescelta e seguire le istruzioni riportate nella pagina. Dopo la descrizione dell’offerta di lavoro e dei requisiti per la selezione, si procede con la candidatura. Divisa in più step, per prima cosa bisognerà riportare le proprie generalità, numero di cellulare e indirizzo email.

Nel secondo step sarà possibile inserire i titoli posseduti e le esperienze maturate nell’ambito di riferimento durante gli anni di attività lavorativa.

I candidati selezionati saranno contattati dall’azienda per le successive fasi di selezione.

Sono in arrivo 1.600 nuove assunzioni, cerchiamo di restare aggiornati e di non farci scappare questa importante opportunità professionale.

