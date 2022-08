Come dividere una stanza in 2 senza muri con metodi economici

Negli appartamenti moderni si predilige l’open space. Non solo rende la casa più luminosa, ma anche più ampia. Questa scelta è sicuramente data anche dalla necessità di spazio. Infatti, gli appartamenti, soprattutto in città, sono molto piccoli. Avere dei muri in più significherebbe sacrificare metri preziosi.

C’è, però, un contro nell’assenza di pareti. Si tratta della mancanza di privacy, ma non solo. Non avere degli spazi ben definiti potrebbe portare anche a del disordine. Ci sono, però, dei semplici trucchi che ci permettono di separare le stanze. Ecco come dividere una stanza in 2 senza muri, ma con soluzioni low cost.

Usiamo i mobili per dividere gli ambienti

La prima tecnica è utilizzare dei mobili. In particolare la libreria, essendo anche alta, potrebbe essere un ottimo modo per creare un ambiente aggiuntivo. Anche i divani, se posizionati nel giusto modo potrebbero fare da divisori.

Un altro metodo, anche se un po’ retrò, è quello di utilizzare una tenda. Scegliamone una che si abbini allo stile della nostra casa. Se abbiamo un appartamento moderno, con colori neutri, evitiamo fantasie o stampe. Scegliamo una tenda bianca o di un colore tenue.

Anche il materiale non è da sottovalutare. Non sono pochi i vantaggi delle tende, in quanto sono facili da mettere e togliere. Inoltre, sono davvero poco costose e facili da pulire e sistemare. Possiamo sistemarne più di una per creare un vero e proprio spazio nascosto.

Il giardino verticale per avere una stanza in più

Non tutti pensano alla possibilità di un giardino verticale come parete. Infatti, questo tipo di giardino è facile da creare in casa. Non solo arricchisce la nostra casa con delle piante, ma è molto funzionale se vogliamo separare gli ambienti.

Ci sono diversi tipi, come il più comune in legno, ma anche quelli in ferro battuto o alluminio potrebbero essere una soluzione. Per le piante, ci basterà scegliere quelle più adatte a stare all’interno.

Come dividere una stanza in 2 senza muri con metodi economici

Infine, un’altra pratica soluzione è sicuramente un separé. Ci sono molte tipologie in commercio, che cambiano sia in base allo stile che al materiale. Sono abbastanza economici e donano all’ambiente un tocco di design. Inoltre, sono molto funzionali, in quanto facili da spostare e sistemare in base alle nostre esigenze.

Grazie a queste accortezze non sarà difficile creare una stanza in più all’interno della casa. Non solo potremmo avere più privacy in alcuni ambienti, ma anche altri vantaggi. Sarà più facile riordinare e pulire avendo dei limiti bene precisi. Inoltre, potremmo facilmente nascondere il disordine a qualche ospite improvviso.

