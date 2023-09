Pasta regina della cucina mediterranea. Da preparare in molti modi diversi tra cui questo con acciughe e pane raffermo.

Oggi si andrà a vedere la ricetta di una pasta davvero particolare. Una preparazione che ci permetterà di risparmiare soldi cercando di sfruttare al meglio tutti gli ingredienti che si hanno in cucina. La mollica di pane, infatti, è un prodotto che quasi tutti hanno nella dispensa. Quante volte succede di acquistare troppo pane? Innumerevoli. Invece di gettarlo via, in questo caso, ci potrà essere utile nella preparazione di questa pasta con acciughe e mollica ideale anche per fare un figurone con gli amici o con i parenti per una cena come per un pranzo. Si tratta di un piatto veloce da realizzare e anche molto leggero oltre che poco costoso. La regola del “vietato sprecare” che vige in cucina sarà, con questa preparazione, perfettamente rispettata. Procuriamoci pochi ingredienti, gli spaghetti, le acciughe e del pane raffermo. Tre ingredienti per una pasta davvero unica e deliziosa.

Cuciniamo questi spaghetti ideali per riciclare il pane che ci garantiranno il successo spendendo meno di 15 euro

Per preparare questo piatto per prima cosa sarà necessario lavare e asciugare le acciughe sotto l’acqua corrente. Operazione utile per eliminare il sale prima di tagliarle a pezzettini. Dopo prendere la mollica del pane e grattugiarla. In una pentola antiaderente, poi, bisognerà far scaldare l’aglio e aggiungere le acciughe. Queste andranno fatte rosolare per un breve periodo. Una volta che si saranno sciolte leggermente toglierle dal tegame. In un’altra padella o nella stessa spennellare le acciughe con dell’olio extravergine di oliva e fare tostare la mollica di pane precedentemente grattugiata.

Prendere una pentola capiente in cui andrà fatta scaldare la pasta. Per la cottura seguire le indicazioni sulla confezione e, nel caso, scolare al ancora al dente. Una volta pronti gli spaghetti dovranno essere uniti alle acciughe e al pane raffermo all’interno dello stesso tegame. Aggiungere dell’acqua di cottura della pasta, un cucchiaio dovrebbe bastare. Da ultimo, prima di portarli in tavola, cospargere gli spaghetti con una manciata di pangrattato. In questo modo si porterà in tavola un piatto delizioso che ci farà riutilizzare prodotti che, in caso contrario, andrebbero sprecati. Ma quando ci costerà realizzare questo piatto? Si cercherà di fare una stima dei costi per la preparazione di questo piatto.

Ma quanto costa?

Per quando riguarda le spese per preparare questo piatto sarà necessario procurarsi 3 ingredienti. Una confezione di spaghetti ci costerà meno di 2 euro, un vasetto da 100 g di acciughe costerà circa 6 euro a seconda della marca. Sono questi gli ingredienti principali di questa ricetta, per il pane sarà sufficiente utilizzare quello che già abbiamo in dispensa. Quindi, cuciniamo questi spaghetti ideali per riciclare il pane.

Lettura consigliata

Soldi e amore per 3 segni zodiacali che vivranno un settembre ricco di emozioni