Mangiare in 2, spendendo solo 4,99 euro, per primo, secondo, contorno e dolce e senza doverli cucinare? Quanti soldi e tempo risparmiati, basta fare così

In un periodo nel quale si fa fatica a fare la spesa, perché i prezzi dei prodotti crescono, ecco una bella notizia. Se vi proponessero di mangiare con appena 4,99 euro, primo, secondo, contorno e dolce, voi che cosa fareste? Addirittura, per due? Ovvero, 2,50 euro a testa? Tutto vero e tutto buono. Ecco come fare e vi dicono anche grazie

Ogni anno si sprecano 2,5 miliardi di tonnellate di cibo. Una cosa pazzesca, considerando quanti costi il mangiare. E non stiamo parlando solo di quello che buttiamo nel cestino, a casa, perché lo lasciamo scadere.

Ad esempio, prima di gettare cibo che pensiamo si sia scongelato in nostra assenza, dovremmo usare questo trucco. Anche ristoranti, bar, alimentari, supermercati sono costretti a gettare cibo, alla sera, perché non riescono a venderlo prima che vada scaduto. Ecco, allora, che è nata una app ottima da questo punto di vista. Infatti, una volta scaricata, l’utente non dovrà fare altro che una cosa. Ovvero, controllare, nelle sue vicinanze, quale insegna, negozio, supermercato, ristorante venda questo cibo, prima che possa scadere, a prezzi davvero vantaggiosi.

Mangiare in 2, spendendo solo 4,99 euro? Basta questa app

Siccome vogliamo che il lettore di Proiezioni di Borsa abbia informazioni di prima mano, abbiamo provato a scaricare questa app. Che si chiama Too Good To Go. Ebbene, ci troviamo in Romagna, a Bellaria, e abbiamo controllato se, nei dintorni, ci fossero locali con questo tipo di offerta.

Ebbene, mangiare in 2, spendendo solo 4,99 euro, per primo, secondo, contorno e dolce è possibile. Abbiamo provato a comprare, a 4,99 euro, una Surprise Bag Grande, del valore di 15 euro. Abbiamo scelto, tra quelle messe in vendita, una dell’Albergo La Vela. In pratica, tu paghi, ma non sai quello che lo store inserirà. All’ora concordata, siamo andati nella location e il gentile gestore ci ha consegnato, una minestra per due, due pezzi di pesce cucinati, un contorno gustoso di patate al pomodoro e cinque pezzetti di una torta nostrana fatta da lui. Ringraziandoci per averlo aiutato a non sprecare cibo.

Un’occasione per chi compra e vende e ti ringraziano pure

Il tutto, ribadiamo, a soli 4,99 euro. Prima di comprare, chi mette in vendita la Surprise Bag ti dice quello che potresti trovare. In questo caso, primi piatti, contorni, secondi, prodotti da colazione dolci e salati, ecc. E, in effetti, era vero e il sapore molto buono.

Insomma, in un momento di crisi, val la pena davvero provare questa app. Che è presente in tante località italiane. Un vantaggio doppio. Per chi vende, perché a fine giornata può vendere, in saldo, cibo che altrimenti avrebbe buttato. Per chi acquista, perché paga solo 1/3.

(n.d.r. Trattasi di servizio di informazione gratuito)