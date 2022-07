Dimagrire senza andare a correre è il sogno di molti. D’altronde chi ha voglia di fare jogging con questo caldo? Per fortuna possiamo ottenere buoni risultati anche con la camminata. Ecco il metodo che sta impazzando sui social per bruciare più calorie.

Quanto camminare ogni giorno per mantenersi in salute

Se vogliamo dimagrire pancia, cosce, braccia o altre parti del corpo, non esistono scorciatoie. È importante seguire un’alimentazione sana e variata, senza ricorrere alle diete fai da te. Inoltre, l’esercizio fisico è fondamentale. Questo, però, non significa che dobbiamo sottoporci ad allenamenti massacranti. Anche solo mezz’ora di camminata ogni giorno può aiutarci a dimagrire. Ma non solo: la passeggiata quotidiana ci aiuterà a rimanere in salute. Infatti, come riportano gli esperti, camminare è l’esercizio più semplice, economico e alla portata di tutti. Bastano circa 150 minuti alla settimana, ossia meno di mezz’ora al giorno, per ottenere dei benefici. Ma quali sono i vantaggi?

Innanzitutto, camminare ogni giorno permetterebbe di combattere il colesterolo cattivo e aumentare i livelli di quello buono. Inoltre la passeggiata aiuterebbe a tenere sotto controllo la pressione arteriosa, a diminuire il rischio di diabete di tipo 2 e a favorire la salute cardiovascolare. Ultimo, ma non per importanza, c’è anche l’effetto sull’umore: mezz’ora di allenamento quotidiano può avere effetti positivi sulla riduzione dello stress. Ma, oltre a tutti questi benefici, camminare fa anche dimagrire? La risposta dipende da molti fattori, inclusi la durata e l’intensità dell’allenamento. Se camminiamo per un’ora a una velocità di 4 km/h bruciamo tra le 100 e le 200 calorie. Vediamo come rendere l’allenamento più intenso con una semplice routine che sta impazzando sui social.

Come dimagrire pancia, cosce e braccia velocemente, senza fatica e senza correre grazie all’allenamento che sta spopolando

Su TikTok, il social dei giovanissimi, i video sul fitness sono molto popolari. In particolare è diventato virale il suggerimento dell’attrice e influencer Lauren Giraldo, che sostiene di aver perso 13 chili in due anni grazie a un semplicissimo allenamento cardio. Il metodo si chiama 12-3-30, per via delle impostazioni da selezionare sul tapis roulant:

inclinazione al 12%;

velocità di 3 mph (ossia 4,8 chilometri orari);

durata di 30 minuti.

Insomma, il programma consisterebbe semplicemente nel camminare in salita per mezz’ora. L’inclinazione e la velocità permettono di rendere l’allenamento leggermente più impegnativo, cosicché si possano bruciare più calorie. Ma non si tratta comunque di un’attività faticosa quanto la corsa. Il segreto sta, tuttavia, nella costanza: l’influencer che ha reso popolare il metodo 12-3-30 dice di essersi allenata 5 giorni a settimana e di aver mangiato sano. In molti sui social hanno replicato l’esperimento e si sono pronunciati soddisfatti dei risultati: insomma, ecco svelato come dimagrire pancia, cosce e braccia velocemente.

Pro e contro dell’allenamento 12-3-30

L’allenamento 12-3-30 è un’ottima idea per chi vuole trovare una maniera efficiente di camminare per mezz’ora al giorno e bruciare più calorie. Tuttavia l’esercizio ha anche degli svantaggi. Innanzitutto serve un tapis roulant, ma non tutti possono permettersi di acquistarlo o di abbonarsi in palestra. In secondo luogo, per chi ha dolori alla schiena camminare in salita potrebbe non essere una buona idea: in questo caso è meglio consultare un professionista e trovare l’allenamento più adatto. In terzo luogo, per chi parte da zero l’esercizio potrebbe essere troppo intenso. Tuttavia basta partire con una pendenza più dolce e aumentare man mano che ci si sente più in forma. Infine, sembrerebbe che camminare all’aperto e su un terreno irregolare sia più utile per l’umore, l’equilibrio e i muscoli. Ma esistono molte valide alternative per dimagrire camminando, come il plalking, che aiuta anche a ottenere glutei di marmo.

