Da quasi sei mesi a questa parte le bollette di luce e gas in Italia rappresentano un problema per molte famiglie. In quanto i prezzi al dettaglio dell’energia sono aumentati a dismisura. Con i rincari che sono già scattati alla fine dello scorso anno. Questi sono proseguiti, poi, anche a causa della guerra in Ucraina.

Detto questo, molte famiglie per risparmiare puntano spesso a cambiare il gestore di luce e gas. Al fine di strappare condizioni più vantaggiose. Ma non sono rari i casi in corrispondenza dei quali, pur cambiando il fornitore, per la luce e per il gas il risparmio non c’è. In certi casi, addirittura, si arriva a pagare di più.

Come difendersi dal caro bollette e risparmiare su luce e gas senza cambiare gestore e con questi piccoli trucchetti

Vediamo allora, con piccole azioni e con piccoli accorgimenti quotidiani, come abbassare la bolletta della luce e del gas senza dover per forza vivere al buio o senza riscaldamento. Anche senza il cambio del gestore che, come sopra detto, spesso è un vero e proprio salto nel buio.

Nel dettaglio, su come difendersi dal caro bollette e risparmiare, la prima cosa da fare è quella di spegnere sempre la luce quando non serve. E soprattutto, con poche decine di euro, cambiare le lampadine optando per sempre per quelle ad alto risparmio energetico.

Per il risparmio del gas, invece, la prima regola chiave è quella di fare in modo di ridurre sempre l’uso ed il flusso di acqua calda. E, quando il riscaldamento è acceso, occorre non solo chiudere le porte e le finestre, ma anche evitare di posizionare i mobili e altri oggetti davanti ai termosifoni.

Pure l’acquisto degli elettrodomestici può far risparmiare energia. Ovverosia, scegliendo sempre quelli ad alta efficienza che costano di certo di più, ma in realtà il maggior costo viene poi rapidamente ammortizzato grazie proprio ai consumi energetici che sono più bassi.

Risparmio energetico senza cambiare gestore pure con tutti questi lavori in casa

Il risparmio energetico, inoltre, si massimizza diventando rilevante se si scelgono di fare in casa dei lavori di efficientamento. A partire dagli interventi di coibentazione dell’appartamento e passando per l’isolamento di tetto e soffitti. Lo stesso dicasi, tra l’altro, pure per il cambio di porte e finestre e per l’installazione di impianti ad alta efficienza energetica come le caldaie a condensazione. Fino ad arrivare agli impianti di generazione di energia rinnovabile al fine di ottenere per l’abitazione l’indipendenza energetica.

