Da qualche settimana, è scattata una nuova gara tra gli italiani. Quella di risparmiare il più possibile sulla bolletta del gas e della luce. Infatti, non a caso stiamo cercando vari metodi per ridurre l’addebito bimestrale, che ha raggiunto vette inaspettate.

I nostri sforzi, di solito, vanno su oggetti che riteniamo i più onerosi dal punto di vista del consumo energetico. A volte, sorprendendoci su quanto consumino certi elettrodomestici. Eppure, non si finisce mai di imparare.

Quando pensiamo di avere tutto sotto controllo, ecco che si scopre che c’è qualcosa, che avevamo sottovalutato, altrettanto dispendioso. Non solo l’asciugacapelli o il condizionatore, ma è incredibile, infatti, come questo oggetto, che in tanti di noi abbiamo in casa, incida sulla bolletta.

Dovremmo imparare ad usare questo rimedio per molti elettrodomestici che abbiamo in casa.

I rimedi ci sono e non vanno attribuiti alla fortuna, come quando compriamo un Gratta e Vinci da 5 euro sperando di vincere. Occorre conoscere il “nemico”, ovvero il consumo di ogni elettrodomestico e correre ai ripari.

Come detto, facciamo più attenzione a quelli classici. Il forno elettrico, il condizionatore, il phon per asciugare i capelli, la lavatrice, la lavastoviglie, studiando a tavolino i modi migliori per risparmiare.

Eppure, ce n’è un altro, subdolo, quasi lontano dai nostri occhi che, invece, a fine anno, incide e non poco su quanto abbiamo speso.

Anche perché, ormai, nelle case degli italiani, questo oggetto è difficile che non sia presente. E lo lasciamo sempre in funzione, anche quando non è acceso, ovvero in perenne standby. Non lo riteniamo, infatti, uno di quelli che potrebbe fare la differenza e ci evitiamo la seccatura, ogni volta, di staccargli la spina.

Non solo l’asciugacapelli o il condizionatore, ma è incredibile come questo oggetto che non consideriamo faccia aumentare la bolletta della luce in maniera notevole ed ecco come rimediare

Facendo un grosso errore, visto quello che consuma. Infatti, si calcola che quando questo oggetto è acceso arriva a consumare fino a 40 W. Anche quando si trova in modalità standby il consumo può arrivare alla metà, ovvero 20 W. Anche solo fosse in questa modalità, vuol dire che in un giorno ci consuma 480 W. Moltiplichiamo per i 365 giorni e dividiamo per 1000 per ottenere, circa 175 kWh.

Ovvero, considerando il costo puro (senza tasse) siamo su circa 45 euro all’anno. Siccome spesso, di questo oggetto, ne abbiamo anche un paio in casa, il costo raddoppia. Facendo una media considerando anche quando lo teniamo acceso, potremmo arrivare a 60 euro annuali, cifra che raddoppia se ne possediamo un paio.

Siccome tutto fa la differenza per ridurre i costi, dovremmo imparare anche a intervenire sull’oggetto in questione che è il decoder satellitare. In pratica, impariamo a staccare la spina quando non lo usiamo, risparmiando almeno il consumo di energia che avremmo lasciandolo in standby. La bolletta energetica ci ringrazierà.

Lettura consigliata

Quali sono i Gratta e Vinci da 5 euro con maggiori probabilità di vincere e da prendere in considerazione per tentare la fortuna