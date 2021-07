Un anno arriva la mosca degli ulivi e l’anno dopo ecco la zanzara del deserto x. Poi arriva il parassita del continente y e infine gli afidi che arrivano da chissà dove. Sta di fatto che le nostre piante sono sempre più alla mercè dei cambiamenti climatici e del surriscaldamento della terra. Ecco allora come difenderci con successo dal nuovo potente parassita che distrugge le piante aromatiche. Ha un nome che è tutto un programma ed è proporzionale alla cattiveria con la quale aggredisce le nostre piantine aromatiche.

Come difenderci con successo dal nuovo potente parassita che distrugge le piante aromatiche

Si chiama crisomela o propriamente Chrysolina americana ed è un coleottero che se la prende con rosmarino, salvia e timo in modo speciale. Si sta diffondendo in Italia a macchia d’olio e gli scienziati nonostante il nome stanno ancora discutendo sulle sue origini. Poco importa perché questo insetto con la schiena arcobaleno metallizzata in stile Avengers compie danni davvero enormi alle nostre piantine aromatiche. Dato che le portiamo in tavola ecco come contrastarlo in modo naturale.

Gli estratti di ortica alleati contro questo coleottero infestante

Se vogliamo intervenire sia nella prevenzione che nella cura, il macerato di ortica è il nostro alleato naturale. Basterà procuraci circa 1 kg di ortiche che lasceremo macerare in circa 10 litri d’acqua. Lasciamo in infusione per 24/48 ore e filtriamo prima di distribuire sulle piante aromatiche di casa, soprattutto sulla salvia. Non uniamo niente altro e non diluiamo con altra acqua perché la nostra soluzione sarà pronta ed efficace così. Inoltre non spaventiamoci se l’odore emanato sarà nauseabondo perché è proprio la sua forza nell’allontanare il parassita.

Non solo antiparassitario ma anche fertilizzante

Il macerato di ortica non sarà solo utile come insetticida fai da te ma anche come fertilizzante naturale che permetterà alla pianta di riprendersi dall’attacco esterno. Non facciamo però l’errore di cercare di conservare il macerato perché in poche ore perderà la sua forza. Usiamolo tutto anche con altre piante di casa perché essendo naturale non andrà a fare danni.

