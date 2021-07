Il pettegolezzo è insito nella natura umana. Ma sulla lealtà di coloro che definiamo amici dobbiamo poter mettere la mano sul fuoco. Eppure può accadere che sorga qualche dubbio. Uno studio pubblicato sulla rivista Epidemiology and Community Health ha identificato alcuni segni rivelatori. Dunque ecco 4 metodi infallibili per scoprire se gli amici parlano male di noi.

Gli occhi

Ebbene chi ha detto qualcosa di poco piacevole nei nostri confronti difficilmente riuscirà a guardarci negli occhi per più di 4 secondi. Infatti i sentimenti che animano un amico poco leale possono essere la rabbia o l’invidia e il senso di colpa. Per celarli dunque tenderanno a distogliere lo sguardo. Infatti proprio come insegna un vecchio proverbio gli occhi non mentono.

La bocca

Molto importate, quando ci sorge il primo dubbio, è ascoltare attentamente ciò che esce dalla bocca del nostro “amico”. Se sentiamo troppe battute analizziamole con distacco. Se le parole in apparenza sembrano battute scherzose ma in realtà punzecchiano i nostri punti deboli, facciamo scattare un campanello di allarme. Difficilmente infatti un vero amico spiattella ai quattro venti i nostri crucci e le nostre fragilità. Dunque prestiamo attenzione alla frequenza con cui vengono pronunciate delle velate battutine. Una disattenzione può capitare a tutti. Ma se sono frequenti e costanti assumono un’importanza diversa.

I gesti

Un amico vero è sempre disposto ad aiutarci. Se, in più presenza di altri tende a metterci in difficoltà anziché a sostenerci forse dobbiamo rivalutare la sua lealtà. Una battuta goliardica può essere divertente. Ma un atteggiamento costante di superiorità o addirittura derisorio non è ammissibile fra veri amici.

La regola universale

Infine una regola che vale in qualsiasi situazione. Se una persona ci parla male di altri, verosimilmente lo farà anche di noi quando non siamo presenti. Perché purtroppo chi è solito sparlare lo farà di tutti e di conseguenza anche di noi, nonostante un’infinità di promesse che questo non potrà mai accadere.

Come affrontare la situazione

Una volta certi della slealtà di un amico c’è un solo modo per affrontare la situazione: l’indifferenza. Spesso coloro che parlano male infatti vogliono attirare l’attenzione e scatenare in noi forti reazioni. Se dunque a nostra risposta è la non curanza disinnescheremo questo circolo vizioso.

