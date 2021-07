Sempre più spesso si sente parlare di corsi di leadership e sviluppo (o crescita) personale e ci si chiede in realtà a cosa servano. Di base la radice di tutto è la stima e la fiducia in sé stessi. Senza una buona dose di questi due ingredienti la nostra vita rischia di non essere soddisfacente. Sicuramente sarà molto faticosa.

Ecco come possiamo sviluppare questa dote in modo semplice ed efficiente.

Per avere fiducia in sé stessi e avere successo seguiamo questi 3 esercizi fondamentali

Come per una buona ricetta di cucina, ci servono dei buoni ingredienti:

aggiustare la nostra postura;

fare una lista di successi;

fissarsi degli obiettivi.

Per quanto riguarda il primo punto cerchiamo di immaginarci come un vero supereroe. Assicuriamoci di avere sempre una postura dritta e stabile, ben radicata e non affossata. Ci sentiremo automaticamente meglio e più in sicurezza tenendoci ben dritti con la schiena e con il busto in fuori.

Invece, fare una lista dei successi è un modo per tirarsi su di morale quando manchiamo di fiducia e siamo insoddisfatti di noi stessi. Quella vocina che ci sussurra che siamo incapaci e non valiamo niente si può stoppare mostrandole il contrario. Con un foglio e una penna, isoliamoci in un posto calmo e scriviamo tutti i piccoli e grandi successi che abbiamo ottenuto. Possiamo anche fare questa lista ogni sera prima di andare a letto.

Un terzo e ultimo consiglio molto efficace ed utile

La via per il successo consiste nel fissarsi degli obiettivi veramente realizzabili e quantificabili. È importante non darsi mete troppo irraggiungibili altrimenti rischiamo di avere l’effetto contrario. Siamo leggeri e delicati con noi stessi senza farci violenza.

Abbiamo capito infine che se per avere fiducia in sé stessi e avere successo seguiamo questi 3 esercizi fondamentali avremo una vita migliore e soddisfacente.

Ad ogni successo la fiducia in noi stessi e la motivazione saranno rinforzati.