Come guadagnare con 10.000 euro sul conto corrente e massacrati dall’inflazione

Molti hanno oramai capito che lasciare i soldi sul conto corrente porta a perdita sicura. La sicurezza della banca ha un costo enorme pari all’inflazione che ogni anno si mangia parte del potere d’acquisto del risparmio sul conto. Il problema per l’investitore è dove investire i soldi per guadagnare e mantenere il livello di sicurezza di un istituto di credito. Chi volesse impiegare, per esempio, 10.000 euro, su quali strumenti dovrebbe puntare?

Conti di deposito e titoli di Stato sono una delle soluzioni più sicure e a portata di mano. Il risparmiatore, per determinare la scelta degli strumenti su cui investire, deve avere sempre presenti due fattori: il contesto storico economico e politico e i suoi obiettivi d’investimento.

Come guadagnare con 10.000 euro investendo in titoli di Stato e conti di deposito

Immaginiamo che Mario, un risparmiatore italiano tipo, abbia 14.000 euro sul conto corrente. Capisce che l’inflazione, che in Italia sfiora il 9%, riduce il potere d’acquisto del suo risparmio di quasi un decimo all’anno, oltre 1.000 euro. Decide così di investire 10.000 euro in uno strumento d’investimento sicuro, come i conti di deposito o i titoli di Stato. Queste due soluzioni offrono un grado elevato di sicurezza. Infatti, nel caso dei conti di deposito, il capitale fino a 100.000 euro è garantito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). Il Ministero dell’Economia e delle Finanze invece garantisce direttamente i titoli di Stato.

L’obiettivo di Mario è mantenere i soldi fermi per almeno un biennio o un triennio e poi decidere cosa fare. Quindi punta su un investimento di breve periodo, massimo a 36 mesi. Quanto rende oggi investire sui conti di deposito? Mario, con una breve analisi facilitata da specifiche piattaforme sul web, fa una scoperta interessante. Il nostro risparmiatore tipo scopre che in questo momento storico i conti di deposito offrono rendimenti che raggiungono anche il 2,2% effettivo netto annuo. Questi 10.000 euro alla fine dei 3 anni potrebbero fruttare quasi 680 euro al netto delle imposte se investiti nel migliore conto di deposito.

Quanto rendono i BOT a 12 mesi e i BTP a 36 mesi

L’alternativa ai conti di deposito sono i titoli di Stato. Le soluzioni per un investimento a massimo 36 mesi potrebbero essere due, acquistare un BOT e poi rinnovarlo per altre due volte. Oppure Mario può puntare su un BTP con scadenza residua di 36 mesi, quindi con rimborso attorno alla fine del 2025. Il Buono del Tesoro ordinario ha una durata massima di 12 mesi. Quello con scadenza nell’ottobre del prossimo anno (Isin: IT0005512030), ha un rendimento lordo del 2,5% al prezzo di 97,55 centesimi. Il rendimento netto effettivo a scadenza per i prossimi 12 mesi sarebbe del 2,2%. Ma è impossibile conoscere i rendimenti delle emissioni successive.

Mario confronta questi rendimenti con quelli dei BTP e scopre che c’è un Buono del Tesoro poliennale che scade a novembre del 2025 (Isin: IT0005345183). Acquistando questo BTP al prezzo di 97,4 euro, otterrebbe un rendimento effettivo netto annuo a scadenza del 3,1%. Investendo 10.000 euro su questo strumento, al momento del rimborso Mario guadagnerebbe oltre 900 euro.

Una ulteriore strategia di investimento

Ma Mario, cercando di capire come guadagnare con 10.000 euro da investire, potrebbe anche attuare una diversa strategia. Il nostro risparmiatore potrebbe impiegare parte del risparmio su strumenti che hanno una durata massima di 36 mesi. Il resto della somma poi potrebbe essere impiegato in investimento con un orizzonte temporale maggiore. Questa soluzione permetterebbe di massimizzare il guadagno totale. Per esempio, Mario potrebbe puntare 7.000 euro sul BTP con scadenza nel 2025 e 3.000 euro sul BTP con una durata residua maggiore. Alcuni BTP permettono anche di raddoppiare il capitale investito.

Ovviamente Mario deve essere consapevole che questi titoli di Stato hanno una durata più che decennale. Quindi, chi investe in BTP con scadenza almeno decennale, deve prevedere che quel denaro non dovrà servire per tutto quel periodo.

