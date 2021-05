Con l’arrivo della calda stagione nessuno desidera le proprie bevande calde. Le soluzioni per avere i nostri liquidi freddi sono moltissime, partendo dal mettere questi in frigo o freezer fino ad arrivare al ghiaccio.

Quando si hanno ospiti a cena, magari prima ci si può riunire intorno al divano per fare aperitivo con uno Spritz. Oppure dopo cena magari si può sorseggiare dell’amaro o del whisky con il ghiaccio.

Il difetto del ghiaccio è che però una volta tirato fuori dal freezer, e messo nel bicchiere, si scioglierà, annacquando la nostra bevanda. Però possiamo dire addio ai cubetti di ghiaccio che annacquano le bevande grazie a questa soluzione ecosostenibile.

L’acqua e le sue forme

Il ghiaccio, come ben si sa, deriva dall’acqua. E si può fare benissimo in casa mettendo questa in freezer. Quando l’acqua si solidifica e diventa, dunque, ghiaccio, avviene un fenomeno chiamato cristallizzazione delle molecole d’acqua che sono tenute ferme tramite i legami a idrogeno. Infatti, ogni molecola si lega ad altre quattro molecole d’acqua formando un reticolo cristallino. Quando poi il ghiaccio cambia temperatura, le molecole non sono più rigide.

Possiamo dire addio ai cubetti di ghiaccio che annacquano le bevande grazie a questa soluzione ecosostenibile

Per fortuna esiste una soluzione a tutto ciò, anche ecosostenibile, perché non è necessaria l’acqua. Quindi si eviterà il consumo di questo prezioso liquido. In commercio, infatti, esistono delle pietre naturali che hanno il potere di raffreddarsi. Le pietre refrigeranti in granito sono veramente ottime per ogni tipo di bevanda e non si sciolgono, quindi non andranno ad annacquare nulla.

Si mettono in freezer, così assorbono il freddo, e poi si possono inserire nel bicchiere o più semplicemente nelle caraffe d’acqua. Una volta usate, si possono lavare e riutilizzare tranquillamente. Oltre ad essere una soluzione ecologica è anche sicura, igienica e che non andrà ad alterare il gusto della bevanda.

Approfondimento

Poche persone conoscono lo strumento geniale che sostituirà per sempre la carta forno.