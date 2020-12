Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Fino a pochissimo tempo fa, il cognome assegnato alla nascita era automaticamente quello del padre. Oggi continua ad essere la via preferenziale, che si tratti di figli avuti all’interno o meno del matrimonio. Purché il figlio venga riconosciuto dal padre. Ma ora è possibile dare il doppio cognome.

Come dare o aggiungere il doppio cognome ai propri figli

Con la Sentenza della Corte Costituzionale 286/2016, si è stabilito che i bambini possono godere del doppio cognome. Infatti questa sentenza ha dichiarato illegittimo l’obbligo di assegnazione del cognome del padre. Una vittoria, visto che la proposta di legge per avere il doppio cognome risale a più di 40 anni fa. Nonché una svolta, perché fino a poco tempo fa il cognome materno veniva assegnato solo in caso di figli al di fuori del matrimonio. E non riconosciuti.

Ma come si fa?

Se i genitori sono d’accordo, la procedura è semplicissima. Al momento della nascita andrà aggiunto il cognome della madre. Al momento della registrazione all’Anagrafe. O all’ufficiale di Stato Civile. È importante che entrambi i genitori siano d’accordo. In caso contrario si dovrà procedere per vie legali. Si può dare il doppio cognome a figli nati in un matrimonio, ma anche in un’unione civile.

Se invece si decidere di aggiungere il cognome materno in un secondo momento la procedura è un po’ più complicata. Bisogna rivolgersi alla Prefettura del luogo di residenza. Sempre che i genitori siano entrambi d’accordo, dovranno presentare domanda congiunta. Recante le generalità del figlio, la modifica al cognome e il motivo. Una volta accettata, il figlio potrà e dovrà firmare con entrambi i cognomi. Una cosa importante, non si deve seguire l’ordine alfabetico. Prima va messo il cognome del padre e poi quello della madre.

Ed ecco come dare o aggiungere il doppio cognome ai propri figli. È anche possibile cambiare completamente cognome. Soprattutto in casi in cui il cognome sia in qualche modo motivo di vergogna per chi lo porta. O quando vi è stato un errore di battitura nella registrazione. E quindi il cognome è stato riportato in maniera errata.