Esistono due scuole di pensiero a riguardo. Ci sono le mamme che non vogliono usarlo per non abituare il figlio. E mamme che se ne servono come aiuto per tranquillizzare il piccolo. Si sta parlando del ciuccio. O più precisamente succhietto. Un fedele alleato delle neomamme quando il proprio figlio non vuole saperne di calmarsi. Ma bisogna fare attenzione, anche i ciucci hanno una data di scadenza.

Incredibile ma vero, questo oggetto essenziale per i neonati ha una scadenza

Esistono ciucci di varie dimensioni. Con la tettarella più grande o più piccola per adattarsi all’età del neonato e seguirlo nella sua crescita. Quindi è normale che nel corso della sua vita, ogni neonato abbia più di un ciuccio. Ma la verità è che il ciuccio andrebbe cambiato molto più spesso di quel che si pensa.

Infatti su ogni confezione di ciucci deve essere riportata la data di scadenza. Data dopo la quale il materiale di cui è fatto il ciuccio può subire delle alterazioni. I ciucci infatti, possono essere fatti con diversi materiali. I più utilizzati sono sicuramente caucciù e silicone. Questi con il tempo possono subire un deterioramento a prescindere dall’uso o meno. Quindi è necessario fare attenzione alla data riportata sulla confezione.

Inoltre, è normale che una volta cresciuto si pensi meno a cambiare il ciuccio. In genere dopo i 18 mesi. Ma l’uso ripetuto del succhietto provoca un’usura del materiale. Quindi andrebbe cambiato a prescindere ogni due o tre mesi. Anche più spesso se il ciuccio è molto usato dal piccolo. A volte l’usura è visibile attraverso l’opacizzazione della tettarella. O al fatto che risulti appiccicosa al tatto. Ma il rischio più grande è quello che si possano staccare dei pezzetti di materiale dalla tettarella. E che il bimbo possa ingerirli.

Incredibile ma vero, questo oggetto essenziale per i neonati ha una scadenza. Quindi è bene fare molta attenzione alla data di scadenza riportata sulla confezione quando si acquista un nuovo ciuccio. E avere la premura di sostituirlo spesso se viene usato quotidianamente. Se non si vuole utilizzare troppo spesso il ciuccio, si possono provare metodi alternativi per far addormentare il proprio bambino. Così non si farà troppo affidamento sul ciuccio e sarà più facile disabituare il bambino una volta cresciuto.